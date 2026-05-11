Continuano gli appuntamenti di “Salute Più incontra”, il format promosso dal periodico Salute Più, dedicato all’informazione, alla prevenzione e alla promozione del benessere.

Il nuovo incontro, dal titolo “Pelle al sole: dalla prevenzione pediatrica alla cura per tutta la famiglia”, sarà un’occasione per approfondire i temi legati alla salute della pelle in vista della stagione estiva.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà martedì 12 maggio 2026 alle ore 18:30 nella sede MedEstetica di Satriano (CZ), in via del progresso.

Un appuntamento pensato per tutta la comunità, con particolare attenzione alle mamme e ai più piccoli, per imparare a proteggere la pelle dai rischi legati all’esposizione solare.

Ospite dell’incontro sarà la Dott.ssa Assunta Riitano, dermatologa, che offrirà indicazioni pratiche e consigli utili su protezione, prevenzione e cura della pelle: dall’esposizione al sole in sicurezza all’utilizzo corretto delle creme solari per bambini, dal controllo dei nei alle buone abitudini quotidiane.

Nell’incontro si spazierà con domande su tutti i temi legati alla prevenzione e cura dermatologica con un focus sulle patologie più diffuse e sulla risposta medica ai quesiti più virali e ai falsi miti che circolano sul web.

L’iniziativa conferma l’impegno di Salute Più e di Med Estetica nel promuovere una cultura della prevenzione attraverso momenti di incontro e dialogo con professionisti del settore, offrendo strumenti concreti per prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari.

Ingresso gratuito