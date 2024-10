Pensionati in piazza il 30 ottobre a Catanzaro

Scenderanno in piazza il prossimo 30 Ottobre a Catanzaro i pensionati calabresi. Lo annuncia lo Spi Cgil Calabria guidato dal Segretario Generale Carmelo Gullì.

Si tratta di una mobilitazione nazionale che toccherà tra il 28 e il 31 ottobre tutte le regioni italiane per esprimere un chiaro e netto dissenso contro la manovra finanziaria 2025 e non solo.

Tante sono le questioni che riguardano la Calabria che verranno discusse e poi portate dal Prefetto di Catanzaro mercoledì 30.

A partire dal nodo pensioni i cui importi non garantiscono di far fronte all’importante diminuzione del potere d’acquisto, fino alla legge regionale sull’invecchiamento attivo, la mancata riforma delle Rsa, le politiche sanitarie non adeguate che sacrificano proprio gli anziani costretti a trascurare la prevenzione e la cura delle malattie croniche o a dovere ricorrere a cure private. E chi non se lo può permettere?

La manifestazione si terrà a partire dalle ore 10.30 in piazza Prefettura, Catanzaro.