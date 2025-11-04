Peppe Gatto torna in TV: il talento reggino alla “Corrida” di Amadeus sul canale Nove

Grande notizia per gli appassionati di spettacolo e per la Calabria: Peppe Gatto, artista reggino dal talento poliedrico, torna dopo 14 anni dalla sua vittoria per la terza volta in un programma televisivo nazionale.

L’occasione è di quelle da non perdere: la sua esibizione alla “Corrida”, lo storico show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio, condotto dal mitico Amadeus, in onda martedì 5 novembre alle ore 21.00 sul canale NOVE.

Gatto, che negli anni ha conquistato pubblico e giuria con la sua ironia e le sue doti interpretative, si presenta stavolta con una novità assoluta, mantenendo però intatta quella verve autentica e travolgente che lo ha sempre contraddistinto.

Il ritorno in scena di Peppe Gatto segna un momento di grande orgoglio per la sua città e per quanti, nel tempo, ne hanno seguito il percorso artistico. Ancora una volta, il suo nome porta la Calabria sotto i riflettori nazionali, tra talento, passione e un’irresistibile carica di simpatia.

Appuntamento martedì 5 novembre alle 21.00 su NOVE: Peppe Gatto è pronto a sorprendere di nuovo l’Italia.