Per la 21° edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë sarà attiva anche la navetta

Chi beve non guida, chi guida non beve. E se sabato 27 giugno c’è in programma a Vakarici la 21esima edizione del Concorso dei Vini Arbëreshë? Nessun problema.

Non c’è bisogno di tirare al tocco o di offrirsi direttamente volontari. Sarà attivata la navetta dall’area urbana di Corigliano al Salotto Diffuso di Vakarici.

Suggerita dall’importante partecipazione che ogni anno l’evento fa registrare soprattutto dai giovani dell’hinterland sottolinea il Sindaco Antonio Pomillo l’iniziativa si pone l’obiettivo di promuovere tra le altre cose messaggi di sicurezza stradale e di consumo consapevole di bevande alcoliche.

Sarà possibile usufruire del servizio transfert con partenza, alle ore 19 e ritorno alle ore 1,30, dalla via SS Pietro e Paolo, allo scalo di Corigliano, nel piazzale antistante l’MD, prenotando ed acquistando il biglietto del costo di 10 euro, alla Zagara Viaggi. Il biglietto non sarà vendibile a bordo dell’autobus.

La 21esima edizione del Concorso, evento sostenuto dalla Regione Calabria attraverso la costante attenzione dell’Assessore regionale all’Agricoltura e alle Minoranze linguistiche Gianluca Gallo e dall’Arsac, diretta da Fulvia Michela Caligiuri, prenderà il via alle ore 19 da piazza Skanderbeg con la cerimonia istituzionale di apertura e la premiazione dei migliori vini per le tre categorie bianco, rosso e rosato.

Seguirà lo show cooking dell’agrichef Enzo Barbieri che preparerà per gli speciali ospiti, il Risotto al Magliocco.

Alle ore 20,30 in piazza Scura, coordinati dalla Famiglia Barbieri, saranno aperti gli stand enogastronomici con la degustazione di vini della Calabria, dell’Albania e del Kosovo.

Alle ore 21, piazza Scura sarà animata dalla Banda Passante con Tarcisio Molinaro e dal DJ Set di Franco Siciliano.