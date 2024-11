Per la giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza illuminata di blu la scuola “Francesco Jerace” a Lazzaro

Il prossimo 20 novembre si celebrerà il 35° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

In vista di questa importante ricorrenza, nell’ambito della proficua collaborazione che da diversi anni vede ANCI e UNICEF Italia insieme nel sostenere l’impegno delle Amministrazioni comunali nella promozione del benessere dei minorenni, il Comune di Motta San Giovanni ha aderito all’iniziativa “#Go Blue”, illuminando di blu l’edificio che ospita la scuola Media “Francesco Jerace” di Lazzaro e organizzando, nella stessa sede, un incontro sull’infanzia e l’adolescenza.

“Ogni voce conta: diritti, dignità e futuro per bambini e adolescenti” è il titolo dell’importante incontro, in programma venerdì 22 novembre 2024, alle ore 17:30, presso l’Aula Magna della Scuola media “Francesco Jerace”. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Verduci e della Dirigente scolastica Margherita Sergi, interverranno Rosa Maria Morbegno, Direttrice dell’Ufficio Servizio Sociale Minorenni della Comunità Ministeriale di Reggio Calabria, Silvestro Malara, Docente dell’Università Mediterranea, e Martina Morabito quale referente YOUNICEF.

Entusiasta Sonia Malara, assessore all’Istruzione e alle Politiche dell’infanzia, che insieme al sindaco Giovanni Verduci e in linea con l’indirizzo politico che ormai da anni segue l’Amministrazione, ha voluto fortemente questo momento per confrontarsi su questioni cruciali, costruire reti di supporto e riflettere sul ruolo di istituzioni, scuole, famiglie e società nella crescita di una generazione rispettata e protetta.

“La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza delle Nazioni Unite dichiara l’assessore Malara rappresenta un documento fondamentale, poiché stabilisce per la prima volta nella storia una serie di diritti specifici per i bambini e gli adolescenti, riconoscendoli come individui con diritti propri, e non solo come persone in attesa di diventare adulti.

L’urgenza degli ultimi tempi, ci pone di fronte a delle problematiche alle quali da amministratori non possiamo sottrarci.

Il compito della politica è quello di creare e applicare leggi che tutelino i minori, di ridurre le diseguaglianze creando programmi di sostegno per i più vulnerabili e promuovere spazi di inclusione e di dialogo per veicolare i valori del rispetto reciproco e della democrazia.

È fondamentale dedicare attenzione e riflessione ai diritti dei bambini e degli adolescenti aggiunge la delegata del sindaco Verduci.

Loro sono il futuro e il loro benessere oggi costruisce la società di domani. Riflettere sui loro diritti significa garantire protezione, sicurezza, accesso all’educazione e pari opportunità, ma anche ascolto e rispetto delle loro opinioni.

Assicurare questi diritti non solo tutela i più giovani ma crea un contesto in cui possono crescere con fiducia, serenità e consapevolezza.

Sta a noi adulti conclude Sonia Malara costruire le basi per un ambiente sano, giusto e inclusivo in cui possano sviluppare tutto il loro potenziale.