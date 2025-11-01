Per la prima volta l’Università Magna Graecia di Catanzaro partecipa al bando erasmus italiano

Continua l’impegno dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per garantire agli studenti nuove importanti opportunità di crescita e formazione.

Per la prima volta l’Ateneo di Catanzaro, guidato dal rettore Giovanni Cuda, partecipa al Bando Erasmus italiano, un programma di mobilità nazionale che permetterà agli studenti dell’Umg di studiare in un’altra università italiana.

A bando 11 posti di mobilità per gli iscritti al Corso di Laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche dell’Università Magna Graecia che potranno partecipare ad un periodo di formazione, di minimo due mesi e fino a un massimo di sei, all’Università di Messina o all’Università di Padova. Gli interessati potranno partecipare presentando la candidatura online, collegandosi

all’indirizzo https://unicz.esse3.cineca.it/Home.do. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del 7 novembre 2025.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale al link https://web.unicz.it/it/page/programma-erasmus-italiano