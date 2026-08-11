Per la XXV Edizione dell’evento registrati numeri da record

La XXV Festa Nazionale dello Stocco ha festeggiato nel migliore dei modi il suo quarto di secolo.

Numeri da record, partecipazione e contenuti hanno ribadito la bellezza di un evento culturale di altissimo profilo, sempre più riconosciuto in ambito nazionale.

Quella del 10 agosto è stata una serata magnifica. Decine di migliaia di persone hanno preso parte ad un evento suggestivo capace di restituire un colpo d’occhio incredibile: viale Campanella gremito, così come l’intero paese.

A brillare, ancora una volta, il celebre binomio vincente che ha reso la manifestazione cittanovese un punto di riferimento solido anche oltre i confini regionali. Enogastronomia d’eccellenza e grande musica italiana.

La celebre Sagra ha raccolto consensi e applausi convinti: piatti prelibati e apprezzati, tra novità e innovazione, gustati fino ad ora tarda sotto le stelle di un ristorante che non ha pari in Calabria.

Poi il grande pubblico per il concerto di Fabrizio Moro: un altro grande artista che ha lasciato la firma sul percorso artistico della Festa. La sua unica data in tutta la regione ha richiamato fan e appassionati dall’intero Sud Italia.

A seguire, lo spettacolo “Nostalgia ‘90” ha fatto ballare il pubblico fino a tarda notte, sulle note di brani che hanno segnato almeno due generazioni.

A fare la differenza, anche quest’anno, l’organizzazione impeccabile che ha riguardato ogni aspetto della Festa Nazionale dello Stocco.

Un meccanismo ben rodato, che ha visto impegnate decine tra volontari e collaboratori.

Sia nell’area dell’evento, sia nel resto del paese, l’accoglienza e la gestione del pubblico sono state curate con professionalità e in ogni dettaglio.

Straordinario anche il contributo delle Forze dell’Ordine e del servizio di sicurezza nel suo complesso.

La XXV edizione della Festa Nazionale dello Stocco è organizzata e promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova del presidente Pino Gentile in collaborazione con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino.

La kermesse è stata patrocinata e sostenuta anche dal Comune di Cittanova, dalla Regione Calabria, dal Consiglio regionale della Calabria, da Calabria Straordinaria e dal consorzio Tørrfisk fra Lofoten IGP.

Significativo anche il supporto concreto di tanti imprenditori, commercianti e cittadini cittanovesi che, con amore per il paese, hanno sposato il progetto.

Anche per il 2026 il tratto distintivo della Festa Nazionale dello Stocco è la qualità: nella proposta ricreativa, sociale e culturale, nell’organizzazione, nell’accoglienza.

«Abbiamo festeggiato il venticinquesimo compleanno di questo evento straordinario nel miglior modo possibile ha affermato il Presidente Pro Loco Pino Gentile nel solco di un impegno concreto e appassionato capace di farsi identità collettiva e modello vincente per la Calabria.

Riceviamo riconoscimenti e premi in ogni angolo del Paese per il nostro progetto promozionale, culturale e turistico.

Anche quest’anno, grazie al concerto di Fabrizio Moro al ricco programma di attività previste, la Festa si è trasformata in una straordinaria cartolina positiva per Cittanova. Siamo orgogliosi di questo e abbiamo lavorato, con tale consapevolezza, affinché la XXV edizione della manifestazione rimanesse nella storia.

Un grazie a quanti hanno collaborato per la riuscita dell’evento. Un grazie allo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D’Agostino, vero motore di questa Festa. Un grazie ai partner istituzionali, agli sponsor, al Comune di Cittanova guidato dal Sindaco avv. Domenico Antico per il supporto qualificato e costante.

Un grazie alle Forze dell’Odine per il lavoro prezioso svolto, a partire dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato.

Un grazie al servizio di sicurezza, alla ProCiv, all’Associazione Carabinieri, ai collaboratori che hanno consentito la riuscita della Sagra e dell’accoglienza».

Raggiante ed emozionato l’imprenditore Francesco D’Agostino, patron dell’Azienda Stocco&Stocco.

«Non è facile raccontate le emozioni vissute ha affermato ma sono certo che Cittanova e la Calabria abbiamo gioito con noi per il successo ottenuto. Vedere questo magnifico paese gremito e vivo è un motivo d’orgoglio.

Cittanova si è confermata la Capitale italiana dello Stoccafisso perché, accanto alla promozione di un prodotto della tradizione, ha saputo coltivare un progetto di crescita culturale e identitaria tra i più significativi e longevi.

Un grazie a quanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento.

E un grazie, soprattutto, alle decine di migliaia di persone che hanno scelto ancora una volta Cittanova per vivere un pezzo d’estate nel segno della cultura e del divertimento».

Soddisfazione per la riuscita della Festa è stata espressa dal Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico che, a margine dell’evento ha inteso ringraziare la Pro Loco di Cittanova, l’Azienda Stocco&Stocco e quanti hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione nel suo compless.

«Questo paese ha sottolineato ha ribadito la sua capacità di fare rete e di proporre modelli di promozione e valorizzazione davvero vincenti».