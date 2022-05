Per l’Ancadic la rotatoria che tarda ad arrivare poteva evitare l’incidente mortale sulla Ss 106 al km.15+00 di Bocale

Condividi

L’ANCADIC fa seguito alle precedenti reiterate segnalazioni riguardanti l’alto indice di pericolosità che mantiene il tratto di Ss 106 all’altezza del km. 15+00 di Bocale (RC) per informare dell’ennesimo incidente mortale che si è verificato nel primo pomeriggio dello scorso 21 maggio e per sollecitare l’adozione dei conseguenziali provvedimenti per una maggiore sicurezza stradale – Realizzazione di una rotatoria.

L’autovettura sulla quale viaggia una donna di anni 53 per cause in corso di accertamento si è ribaltata lungo detto tratto rettilineo finendo la corsa nell’area di servizio del distributore stradale. La donna è deceduta sul colpo.

Il tratto ove si è verificato l’impatto è privo di guard rail o altro sistema idoneo di protezione, insiste una debole e instabile ringhiera metallica, misura non idonea a contenere l’urto in caso di perdita del controllo del mezzo situata a ridosso di un basso cordolo di blocchi di cemento..

Lo stato dell’arte indica che l’autovettura ha sbattuto contro la ringhiera demolendone una parte e impattando contro il blocco di cemento e si è ribaltata a pochi metri nell’area di servizio del distributore stradale. Tempestivi sono stati i soccorsi e l’intervento delle forze dell’Ordine.

Secondo l’ANCADIC la dinamica dell’incidente si potrà riscontrare dal sistema di video sorveglianza situato nel mese di agosto 2020 in prossimità dello svincolo a seguito dei numerosi gravissimi incidenti che si sono registrati nel tempo.

Tale misura sarebbe stata adottata per monitorare e analizzare il traffico, in prossimità dello svincolo, per circa un mese al fine di verificare l’efficacia della soluzione, nelle more della realizzazione della rotatoria.

L’Anas ha adottato un’ordinanza di limitazione della velocità in quel tratto a 50 chilometri orari, manifestando la disponibilità, dove reperite altre risorse, di procedere a ulteriori interventi, quali i sovrappassi pedonali, a tutela della pubblica e privata incolumità. Di mesi, anzi di anni, ne sono passati e sembra che tutto sia rimasto nel dimenticatoio.

Come già con altre segnalazioni scritto tale misura non si è rivelata idonea atteso che le manovre pericolose continuano a registrarsi sia di giorno che di notte e anche gli incidenti mortali.

Una idonea barriera laterale poteva evitare quest’ennesima tragedia?

In conclusione sollecitiamo la costruzione della tanto agognata rotatoria e si chiede di sapere se sia stata eseguita o sia in corso la progettazione.

Ancora una volta l’ANCADIC ha interessato le amministrazioni competenti financo gli Organi di Governo nazionale sollecitando gli interventi.