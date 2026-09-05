Percepiva il reddito di cittadinanza grazie a 3 identità false, scoperto e denunciato dalla GdF di Vibo Valentia

Nell’ambito di un’estesa e complessa analisi di rischio, basata sulle informazioni disponibili nelle banche dati in

uso alla Guardia di Finanza, sono stati individuati dei percettori di reddito di cittadinanza residenti nel vibonese,

rispetto ai quali sussistevano delle anomalie riferite ai requisiti previsti dalla normativa in vigore.

I successivi approfondimenti investigativi, svolti dai finanzieri del Gruppo di Vibo Valentia, hanno permesso di

accertare che un percettore aveva ricevuti i sussidi indicando nelle domande tre false identità.

Dagli ulteriori accertamenti eseguiti presso gli Istituti di credito, è stato possibile individuare le carte del reddito,

e di acquisirne i relativi movimenti.

Invero, dall’attività di analisi dei flussi finanziari sono emersi ben 22 pagamenti, per un importo complessivo di

oltre euro 9.000, effettuati a favore di nota pasticceria locale.

Il dettaglio ha permesso di identificare l’unico effettivo titolare delle tre carte, ideatore e attuatore del disegno

criminoso basato, soprattutto, nella creazione delle tre carte d’identità propedeutiche ad ottenere il beneficio

economico.

L’autore dell’escamotage è ben noto alle forze dell’ordine, anche perché imparentato con una potente ‘ndrina già

attiva nel vibonese.

A seguito delle indagini, i finanzieri vibonesi hanno deferito l’indagato alla Procura della Repubblica di Vibo

Valentia, richiedendo contestualmente l’adozione di un sequestro cautelare per le somme indebitamente

percepite.

Concordando con l’assunto investigativo, il Tribunale di Vibo Valentia ha emesso un decreto di sequestro

preventivo, per un importo di oltre 12.500 euro, la cui esecuzione ha già assicurato alla giustizia beni mobili e

immobili pari al valore scrivibile all’indagato.

L’indagine, svolta sotto la direzione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, conferma il costante

impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi in danno alla spesa pubblica e, in particolare,

all’indebita percezione di sussidi economici destinati ai cittadini che versano in condizioni di effettivo e

documentato bisogno.

Le fiamme gialle continueranno a operare con attenzione sull’intero territorio provinciale, per prevenire,

ricercare e reprimere i fenomeni lesivi della collettività e della finanza pubblica.

Si evidenzia che i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità delle

persone sottoposte a indagini potrà essere accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.