Percorsi multidisciplinari per la gestione del dolore: due giornate nel Tirreno cosentino
Professionisti e servizi territoriali riuniti a San Nicola Arcella per rafforzare l’assistenza ai pazienti più fragili.
L’ASP di Cosenza, sotto la guida del Direttore generale Antonio Graziano, presenta la nuova fase del percorso dedicato alla terapia del dolore e alle cure palliative, con l’evento in programma il 28 e 29 novembre nel Palazzo Principi Lanza di San Nicola Arcella.
Un appuntamento formativo che amplia i contenuti rivolti ai professionisti impegnati nella presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche e inguaribili.
L’iniziativa è promossa dal Settore n. 4 “Prevenzione e Sanità Pubblica” del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, dal Coordinamento Unico degli Obiettivi di Piano e dalla Direzione Strategica dell’ASP di Cosenza.
L’obiettivo è consolidare un modello operativo che renda più stretto il rapporto tra ospedale e territorio, con attenzione particolare alla continuità assistenziale.
Il Congresso, presieduto da Angela Riccetti, coordinatrice dei Distretti Sanitari dell’Azienda, punta a valorizzare il contributo dei diversi profili coinvolti.
L’evento si rivolge a Medici di Medicina Generale, specialisti ambulatoriali, operatori sociosanitari e medici ospedalieri, con l’intento di sostenere un metodo condiviso e multiprofessionale.
In questa direzione, l’ASP ha istituito Ambulatori Multidisciplinari di Terapia del Dolore e Cure Palliative, già attivi in vari territori: tre nel Distretto Tirreno (Praia a Mare, Scalea, Amantea), uno nello Jonio Nord (Trebisacce) e uno nel Distretto Cosenza–Savuto (Cosenza). Le strutture operano in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e con l’Assistenza Domiciliare Integrata, mostrando la concretezza di un modello radicato e omogeneo.
La segreteria scientifica è composta da Tommaso Astorino, Vito Cianni, Rossella Remedi, Assunta Tarsitano e Patricia Valente, con il supporto tecnico-organizzativo di JBprof.
Il programma, articolato in sessioni tematiche, affronta aspetti clinici, psicologici, organizzativi e comunicativi, integrando esperienze e pratiche maturate nei servizi territoriali.
📅 28–29 novembre 2025
📍 Palazzo Principi Lanza – San Nicola Arcella (CS)
🔗 Preiscrizioni: https://www.jbprof.com/info?id=1172