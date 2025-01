Personale Anas e mezzi spazzaneve in azione sulla Ss177 e Ss107 oltre che sul tratto Padula-Campotenese della A2

Dalle prime ore di questa mattina mezzi e personale Anas stanno intervenendo sulle arterie di competenza nel territorio della Sila e sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” ai confini tra Basilicata e Calabria a seguito delle precipitazioni nevose in corso.

Mezzi spargisale e spazzaneve sono in azione sulle strade statali 177 “Silana di Rossano” e 107 “Silana Crotonese” e sul tratto autostradale tra Padula e Campotenese per garantire la circolazione in piena sicurezza.

Al momento il traffico è regolare sulle arterie interessate dalle nevicate e non si registrano particolari disagi.

Anas ricorda agli utenti l’obbligo di pneumatici invernali o catene e di mettersi in viaggio sulle tratte interessate solo dopo essersi informati sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione.

