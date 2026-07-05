Pesca calabrese, Coldiretti Calabria fa squadra “nasce la consulta regionale del comparto”

Si è ufficialmente costituita la Consulta Regionale per la Pesca Marittima di Coldiretti Calabria, alla presenza della responsabile nazionale di Coldiretti Pesca, Daniela Borriello, del presidente e direttore regionale Franco Aceto e Francesco Cosentini, con i rappresentanti del comparto ittico provenienti dai diversi territori della regione.

Nel corso della riunione è stato nominato referente regionale Antonino Mancuso; la Consulta è un organismo consultivo permanente, che opera in Calabria in raccordo funzionale con la Consulta Nazionale. Il compito è di coordinare le istanze del comparto a livello regionale e contribuire all’attuazione delle politiche nazionali della pesca.

L’organismo riunisce operatori della pesca e dell’acquacoltura delle diverse marinerie calabresi e rappresenterà un punto di riferimento per promuovere la sostenibilità ambientale, la tutela delle risorse marine, l’innovazione, la sicurezza delle attività di pesca, la competitività delle imprese e la valorizzazione del prodotto ittico regionale, favorendo al tempo stesso il dialogo con le istituzioni e la definizione di proposte da condividere a livello nazionale.

«Con la costituzione della Consulta regionale rafforziamo l’impegno di Coldiretti Calabria a sostegno del comparto della pesca, un settore determinante per l’economia e per le comunità costiere della nostra regione che ha 800 km di coste» dichiara il Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto.

«Vogliamo costruire un luogo stabile di confronto tra le marinerie calabresi, capace di rappresentarne le esigenze e di avanzare proposte concrete su temi fondamentali come la sostenibilità, la competitività delle imprese, la valorizzazione del pescato locale e la tutela del reddito dei pescatori.

Solo attraverso un dialogo costante con il territorio e con le istituzioni sarà possibile affrontare le sfide che attendono il comparto.»

Con la nascita della Consulta, Coldiretti Calabria rafforza il proprio impegno nel rappresentare il settore della pesca e dell’acquacoltura, favorendo una partecipazione sempre più attiva delle imprese alle politiche di sviluppo e di valorizzazione dell’economia del mare.