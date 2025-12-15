Pesca, stop ai tagli nel 2026: Rapani «decisione che tutela lavoro e comunità costiere»

Una notizia positiva per il comparto ittico nazionale: nel 2026 non sarà applicata alcuna riduzione delle giornate operative per i pescherecci. È stato così evitato un provvedimento che avrebbe inciso in modo pesante sull’attività quotidiana di migliaia di operatori.

Le ipotesi avanzate in sede europea, che prevedevano un drastico ridimensionamento delle uscite, sono state superate grazie alla posizione condivisa dei Paesi membri. Una scelta che tiene conto delle reali esigenze di chi lavora in mare e delle economie locali che ruotano attorno a questo settore.

Rispetto alla stagione precedente, le condizioni generali risultano più favorevoli per le marinerie, con maggiore equilibrio tra tutela ambientale e sostenibilità occupazionale. La linea adottata ha trovato consenso unanime, espressione della volontà democratica degli Stati coinvolti.

Il senatore Ernesto Rapani esprime apprezzamento per l’esito raggiunto: «Ha prevalso il ragionamento concreto rispetto a impostazioni lontane dalla realtà produttiva. Si tratta di una risposta attesa da chi vive di questo mestiere».

Il parlamentare rivolge inoltre un ringraziamento al Ministro alla Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida:

«Desidero ringraziare il ministro per il lavoro svolto. Il risultato ottenuto rappresenta un sostegno concreto anche per le realtà calabresi, che continuano a fare i conti con difficoltà storiche come i costi energetici, la contrazione del pescato e il progressivo allontanamento delle nuove generazioni».

Un passaggio istituzionale che restituisce prospettiva e fiducia a un comparto centrale per molte comunità del Paese.