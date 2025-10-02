Reggio Calabria
Pescatore morto in mare a Punta Pellaro, il cordoglio del Sindaco Falcomatà alla famiglia
Graziano Tomarchio9 ore fa
164 Meno di un minuto
“Abbiamo appreso della tragica notizia che riguarda Paolo Tarsia, il pescatore che mentre era impegnato in una battuta di pesca, ha perso la vita in seguito ad un drammatico evento in mare, a largo di Punta Pellaro.
Destino crudele per un uomo impegnato in un’attività che certamente praticava da anni con esperienza, passione e spensieratezza.
Il mio cordoglio e quello dell’intero Consiglio comunale, giungano alla sua famiglia, costretta ad un grande dolore per la drammaticità di un evento che ha scosso la comunità e soprattutto gli amanti del mare e della pesca” è quanto ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Falcomatà.
