Piano B per il 10 agosto presenta La Notte dei Falò a Corigliano Rossano

Sarà la notte dei desideri, quelli sospirati mentre una stella cade in un istante. Sarà la Notte dei Falò sulla spiaggia, una notte fatta per sognare e per cantare.

È l’evento promosso dal Comune di Corigliano-Rossano, ideato e organizzato da Piano B, all’interno del CORO Summer Fest, con ingresso gratuito.

Alle 21:30, sulla spiaggia di via Egeo, adiacente all’area denominata Angelo del Mare, una delle forme d’arte più magnetiche che si possano vivere dal vivo. Mentre si accenderanno i falò che illumineranno la notte di San Lorenzo, attorno si giocherà con altro fuoco: l’elemento primordiale e simbolico, manipolato nello spettacolo Menade dell’artista Maria Dolores, della compagnia Fuoco&Clownerie, con delicate coreografie ed effetti a sorpresa.

Alle 22:00 sarà la volta di Eman, il cantautore calabrese che ha esordito nella scena reggae e che ha poi sviluppato un linguaggio tutto suo, dando vita a un repertorio non semplice da etichettare. In Eman convivono infatti mondi musicali spesso opposti: dal reggae al dark, dall’electro-rock alla musica d’autore contemporanea. E questo lo rende un unicum straordinario e di successo sulla scena musicale italiana.

Con il singolo Amen, del 2016, ha raggiunto il pubblico più ampio, grazie a testi che trattano in modo diretto temi sociali, quotidianità, ironia e disillusione. Proprio con l’AmenTour ha registrato diversi sold out a Roma, Milano, Bologna, Cosenza e Catanzaro (dove ha realizzato un doppio sold out al Teatro Politeama).

Nel 2023 ha pubblicato l’EP Distratto e, nel maggio scorso, Eman è tornato in studio al lavoro sul suo nuovo album, che uscirà dopo l’estate.

Alle 23:00, tre artisti, tre grandi amici insieme in un concerto dedicato alla canzone d’autore, assieme ai quali cantare, proprio nello spirito di una serata spensierata e bella sulla spiaggia.

Sarà il momento del Falò d’Autore – Canzoni e ricordi intorno al fuoco, con Sasà Calabrese, Tarcisio Molinaro e Giorgio Barozzi.

Sasà Calabrese è un cantautore e polistrumentista che collabora con figure di primo piano della musica italiana, portando in tournée anche progetti teatrali originali.

Tarcisio Molinaro è un maestro delle percussioni, con una lunga esperienza in orchestre, produzioni televisive e concerti in Italia e all’estero.

Giorgio Barozzi è un bravissimo tastierista e arrangiatore, spesso impegnato nell’attività concertistica, ma anche in progetti di musica leggera, teatro e formazione.

L’ingresso sulla spiaggia e agli spettacoli è libero e gratuito e si raccomanda di portarsi il telo mare.

Notte dei Falò si svolge sulla spiaggia di via Egeo, accanto all’area Angelo del Mare, nel territorio comunale di Corigliano-Rossano.

📍 Posizione esatta: https://maps.app.goo.gl/kdu3iYZvYGfhDZAs5

