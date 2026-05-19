Piano Estate 2026: Il Polo Digitale Calabria in prima linea con le scuole per l’abbattimento del divario tecnologico. Al via il supporto operativo guidato dal Prof. Salvatore Belsito.

In linea con le direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), che ha stanziato 300 milioni di euro per consentire l’apertura estiva delle scuole e favorire l’inclusione, il Polo Digitale Calabria scende in campo a supporto delle istituzioni scolastiche della regione.

Attraverso l’impegno in prima persona del suo Coordinatore Regionale con delega all’Istruzione e alla Scuola, il Prof. Salvatore Belsito, animatore digitale con decennale esperienza in gestione progetti, il Polo Digitale Calabria si propone come partner strategico per i Dirigenti Scolastici intenzionati ad aderire al bando ministeriale e ad attivare iniziative di alto valore formativo.

La scadenza per la presentazione delle domande da parte delle scuole è fissata per l’inizio di giugno 2026, rendendo quanto mai urgente l’attivazione delle procedure progettuali.

Il Piano Estate 2026 offre alle scuole l’opportunità di utilizzare i fondi per una vasta gamma di progetti (attività sportive, laboratori artistico-musicali e iniziative di socializzazione); tuttavia, l’azione del Polo Digitale Calabria mira a supportare i singoli istituti indirizzando prevalentemente il focus sulle tematiche inerenti la transizione digitale e le competenze del futuro.

I percorsi formativi per i quali il polo Digitale Calabria potrà dare il proprio supporto, direttamente e tramite i propri formatori esperti, vertono su:

Certificazioni informatiche: per qualificare e rendere spendibili le competenze acquisite nel percorso di studi.

Alfabetizzazione digitale e uso consapevole della tecnologia: per fornire a studenti e studentesse gli strumenti critici necessari a navigare la complessità del web.

Intelligenza Artificiale (IA): per comprendere le logiche, le opportunità e i limiti della tecnologia che sta ridisegnando il mondo del lavoro.

Cybersecurity (Sicurezza Informatica): per educare alla tutela dei dati personali e alla prevenzione dei rischi digitali.

Tutti i corsi hanno il prioritario obiettivo di abbattere il divario tecnologico sul territorio regionale, garantendo pari opportunità di crescita e promuovendo una cultura digitale sicura e consapevole.

Un Protocollo d’Intesa per azzerare la burocrazia prima della scadenza Consapevole delle complessità amministrative e dei tempi stretti dettati dalla scadenza ministeriale di inizio giugno,

Considerato che il Piano Estate prevede esplicitamente il coinvolgimento del territorio attraverso partenariati con enti locali, associazioni, fondazioni, terzo settore, università e centri di ricerca, il Polo Digitale Calabria si rende anche disponibile a stilare Protocolli d’Intesa con le Istituzioni scolastiche che intendano candidarsi.

Questo strumento operativo nasce con l’obiettivo di supportare l’iter burocratico, facilitando l’istruttoria delle attività della scuola e garantendo una partecipazione rapida ed efficace al bando.

“Il nostro obiettivo è fare in modo che nessuna scuola calabrese perda questa straordinaria opportunità a causa dei tempi stringenti o della complessità burocratica,” dichiara il Prof. Salvatore Belsito.

“Considerando che le domande vanno presentate entro i primi giorni di giugno, con il nostro Protocollo d’Intesa offriamo ai Dirigenti una corsia preferenziale: ci facciamo carico del supporto tecnico-progettuale, portando nelle aule calabresi competenze di altissimo livello su IA, cybersecurity e cittadinanza digitale, elementi ormai indispensabili per il futuro dei nostri ragazzi.”

I Dirigenti Scolastici interessati a ricevere maggiori informazioni, a visionare lo schema di Protocollo d’Intesa e ad avviare la progettazione in tempo utile per la scadenza del bando possono contattare tempestivamente la segreteria organizzativa del Polo Digitale Calabria ai canali istituzionali.

Per contatti e adesioni: Polo Digitale Calabria – Settore Istruzione e Scuola

Coordinatore Regionale:

Prof. Salvatore Belsito

Per info inviare una email a: info@polodigitalecalabria.it

Tel. 0984.1716468