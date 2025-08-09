Piazza Milano torna a nuova vita: da discarica ad area rigenerata per cittadini e sportivi

Grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea, nell’ambito del PNRR, (per un importo complessivo di € 990.000) l’amministrazione comunale realizza un parco per la promozione di attività sociali culturali e sportive in piazza Milano.



L’intera area è stata interessata da interventi di riqualificazione: marciapiedi, aiuole, panchine, illuminazione, nuove alberature, una pista per la pratica dello skateboard, un parco giochi per bambini, un’area fitness inclusiva e non ultima un’ area dedicata allo sgambamento dei cani.



Un intervento strategico completo in ogni suo aspetto per consentire a cittadini di ogni età di godere momenti di relax e svago.



Il consigliere comunale Massimiliano Merenda, delegato ai parchi ed all’arredo urbano, nell’esprimere soddisfazione per gli obiettivi raggiunti con la realizzazione dei parchi progettati e realizzati (Marconi, vico Neforo ed ora piazza Milano), ha voluto ringraziare il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti e tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo permettendo di realizzare questa importante opera pubblica.



“Un ringraziamento particolare ha dichiarato Merenda- va ai ragazzi del gruppo skaters Y Crew che hanno collaborato alla progettazione della pista da skateboard e che, in occasione dell’inaugurazione di martedì, animeranno l’area di loro pertinenza”.



“Un grazie va fatto anche ai comitati di quartiere, alle associazioni ed ai cittadini attivi -ha continuato Merenda- che con il loro prezioso contributo quotidiano rendono e renderanno questo, come altri luoghi della nostra città, un esempio di civiltà e di socializzazione“.

Il sindaco ha evidenziato, nel progetto, l’aspetto specifico della rigenerazione urbana dell’area “Siamo pronti a vivere la nuova Piazza Milano; ci abbiamo lavorato ininterrottamente in questi mesi ed ora è finalmente pronta.

Un nuovo spazio di socialità ha dichiarato il primo cittadino- proprio al centro di due quartieri storici e popolosi della città come Sbarre e Gebbione.

Quest’area era diventata una discarica ed ora ha ribadito Falcomatà è un grande spazio attrezzato e rigenerato che torna a nuova vita; martedi la apriamo insieme”.

“Nel 2022 ha concluso il sindaco quando abbiamo stanziato 3 milioni del Pnrr per riqualificare tre zone periferiche strategiche (piazza di Rione Marconi, Vico Neforo e Piazza MIlano) qualcuno diceva che sarebbe stato un programma troppo ambizioso; invece sono state realizzate tre su tre: a dispetto di chi non ci credeva e dei più diffidenti”.

L’invito all’inaugurazione è per martedi 12 agosto alle ore 19 ed aperto a tutta la comunità .