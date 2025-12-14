Piazza Sant’Agostino, soddisfazione dei cittadini per l’allontanamento di soggetti facinorosi e disturbati

Abitanti e frequentatori di piazza S. Agostino esprimono soddisfazione e sollievo e danno atto alle forze addette all’ordine pubblico per la azioni positive svolte negli ultimi mesi , con l’allontanamento e il divieto di frequentazione della piazza di soggetti disturbati e facinorosi che , nel recente passato, avevano creato forti disagi a cittadini e presenti in piazza.

Negli ultimi giorni infatti -almeno dal punto di vista della socialità e della civile condivisione dello spazio- la piazza sembra tornata alla sua felice normalità : non si sono registrati infatti i prolungati momenti di criticità, avutisi nei mesi scorsi, e le situazioni sconvenienti e imbarazzanti dovute alla reiterata permanenza in piazza di soggetti ubriachi e disturbati. Forse infiltrati anche da presenza di micro climinalità.

La situazione più difficile si era registrata nell’estate 2024 , con continui episodi di risse e alterchi , forse aggravati da azioni appunto illegali, che rendevano la piazza praticamente infrequentabile, specie dai soggetti fragili che ne fruiscono di solito : famiglie , bambini , anziani.

Le proteste di abitanti e comitato S. Agostino portarono finalmente nell’ottobre 2024 ad una riunione con L’intero COMITATO PROVINCIALE PER LA SICUREZZA E L’ORDINE PUBBLICO, coordinata addirittura dal Prefetto , con la presenza di Questore , Ufficiali dei carabinieri e Guardia di finanza , nonchè dal Comandante dei Vigili urbani , che si rivelo’ decisiva.

Gli impegni istituzionali furono pienamente rispettati e ,nelle settimane successive , con azioni di vigilanza continua e interventi d’emergenza , furono fermati e allontanati , con divieto di riavvicinamento, i soggetti piu’ violenti e facinorosi.

Il sollievo però non durò molto. Anche se erano stati allontanati i soggetti piu’ pericolosi , continuavano ad essere continuamente presenti in piazza soggetti forse non malintenzionati , ma con l’imperdonabile difetto di trascorrere gran parte della giornata ingerendo bevande alcoliche.

Il che li rende ubriachi e disturbati con l’esito di atti sconvenienti che , anche senza cattiveria , diventano pericolosi e disagevoli per i normali frequentatori della piazza , soprattutto se soggetti delicati.

Cittadini del quartiere e Comitato sono tornati allora a pretendere maggiore attenzione alle forze preposte rispetto ai presenti “disturbatori“, ricordando tra l’altro che esistono diverse ordinanze municipali che proibiscono l’uso di alcolici nelle piazza e spazi aperti della città ,non appositamante adibiti al consumo alimentare .

Finalmente nelle ultime settimane , anche a tali soggettività “alterate e disturbate” è stato imposto l’allontanamento e il divieto di ritorno in piazza.

Comitato Piazza S. Agostino e abitanti danno atto alle istituzioni preposte di aver risposto positivamente alle loro istanze. Piazza S. Agostino torna ad essere pienamente quello spazio di socialità e comunità conviviale che è sempre stato; in cui chiunque è benvenuto , purchè rispetti i canoni di convivenza civile e socialità positiva che lo hanno sempre contraddistinto .

Il Comitato Piazza S. Agostino deve però richiedere ancora una maggiore attenzione all’ igiene e pulizia della piazza. Si fa appello al Comune e alle altra Autorità competenti perchè , vista l’intensa frequentazione dello spazio in questione, che si prevede che come ogni anno durerà per tutte le Feste natalizie, gli addetti alla nettezza urbana non si limitino alla quotidiana spazzatura e raccolta rifiuti , ma procedano per favore anche alla lavatura di pavimentazione e strutture utilizzate , con frequente uso anche di disinfettante. I

In conclusione , un pensiero affettuoso e un commosso ricordo del Grande e Compianto Sindaco Italo Falcomatà di cui ricorre l’anniversario della scomparsa che tanto teneva a piazza S. Agostino e fu tra i principali promotori e artefici della sua riqualificazione e ristrutturazione .

Comitato Piazza S. Agostino RC