Piccolo festival degli Enotri, ad Aieta cinque giorni tra arte, natura e ricerca interiore

Dal 29 maggio al 2 giugno il borgo di Aieta ospiterà la terza edizione del “Piccolo Festival degli Enotri”, manifestazione dedicata all’incontro tra arte, musica, teatro, benessere e valorizzazione del territorio.

L’edizione 2026 si svolgerà all’interno dell’AIA delle ARTI, nuovo spazio creativo nato dalla collaborazione tra terrerossedimassadita.it⁠ e taliaproduzioni.com⁠, realtà impegnate nella promozione culturale e artistica del territorio calabrese.

Per cinque giorni il festival proporrà un programma immersivo a stretto contatto con la natura, articolato tra performance artistiche, concerti, teatro, momenti dedicati al benessere psicofisico, pratiche meditative, yoga e laboratori esperienziali. Un percorso pensato per creare occasioni di incontro e condivisione attraverso linguaggi creativi differenti, in un contesto che mette al centro il rapporto tra persona, ambiente e comunità.

L’iniziativa punta inoltre a valorizzare le aree interne della Calabria attraverso esperienze culturali e olistiche capaci di intrecciare tradizione, ricerca artistica e attenzione ai ritmi naturali, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere il territorio in maniera lenta e partecipata.

Il programma completo del festival è disponibile sul sito ufficiale di taliaproduzioni.com⁠

Per informazioni: 366 803 9439 – taliabookingeventi@gmail.