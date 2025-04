Piena sinergia tra l’amministrazione comunale di Motta San Giovanni e l’azienda sanitaria locale

Il sindaco Giovanni Verduci è stato ricevuto dal direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria Lucia Di Furia.

L’incontro, al quale ha preso parte il consigliere dell’Ordine dei Medici Francesco Biasi, è servito per fare il punto sulle attività già realizzate a favore della comunità mottese e sulla programmazione di nuove iniziative.

La struttura che a Motta San Giovanni ospita il Poliambulatorio è interessata da lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico.

Gli ambulatori e gli uffici amministrativi sono stati già trasferiti definitivamente nei nuovi locali del piano terra dell’immobile comunale di via Benedetto Messana che, a seguito di apposita convenzione, è nella disponibilità dell’Asp reggina.

La Guardia Medica, per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, è stata trasferita nei locali, ammodernati e riqualificati, messi a disposizione dall’Amministrazione comunale in via San Giovanni Teologo, dove per molti anni ci sono stati gli uffici della polizia municipale.

A Lazzaro, all’interno della Delegazione municipale in piazza degli Eroi, un’area è stata attrezzata per ospitare a breve il centro vaccini.

Ringrazio la dottoressa Di Furia per la disponibilità e l’attenzione prestata alle segnalazioni che giungono dal nostro territorio ha dichiarato il primo cittadino mottese a conclusione dell’incontro.

L’Amministrazione comunale ha ben chiare quali siano le esigenze della comunità e, per tale motivo, ormai da anni, nei lavori della Giunta e del Consiglio comunale portiamo avanti una programmazione comune con l’Azienda sanitaria, sempre con il coinvolgimento anche dei medici di medicina generale che rappresentano il principale presidio medico.

Al Direttore generale dell’Azienda sanitaria ha poi aggiunto Verduci ho rappresentato che numerose sono le richieste, provenienti anche da parte del personale medico, finalizzate a rendere definitivo il trasferimento della Guardia Medica nell’ex sede della Polizia municipale.

Così come ho evidenziato la necessità di dare continuità al servizio Centro prelievi e stabilità alle prestazioni mediche specialistiche garantite nei nuovi locali del Poliambulatorio. Inoltre, ho ribadito la disponibilità a garantire alcuni servizi, ovviamente non sanitari ma amministrativi, attraverso gli sportelli fisici aperti al pubblico al piano terra del palazzo municipale e sfruttando i totem touch screen già installati o che lo saranno a breve nei luoghi di maggiore aggregazione.

Sono certo ha quindi concluso il sindaco che la dottoressa Di Furia, che ha già accettato il nostro invito a visitare Motta San Giovanni, valuterà attentamente queste nostre richieste.