Pietrapaola inizia a costruire destinazione turistico esperenziale

Il turismo balneare da solo non basta. Ecco perché anche il finanziamento di 47 mila euro, richiesto ed ottenuto dal Gruppo di Azione Locale (GAL) della Sibaritide, servirà a promuovere l’avvio di una nuova narrazione della destinazione turistico-esperienziale unitaria di Pietrapaola, col valore aggiunto naturalistico e archeologico del suo caratteristico entroterra e del patrimonio identitario e distintivo custodito nel suo centro storico.

Nei giorni scorsi l’assessore Giuseppe Parrotta, delegato dal Sindaco Manuela Labonia ha sottoscritto con il presidente del GAL Antonio Pomillo una delle 77 convenzioni ufficializzate in occasione dell’evento ospitato nella Sala Conferenze del Museo Archeologico della Sibaritide.

I fondi, erogati nell’ambito della Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali – Intervento 7.5.1-B, saranno destinati al progetto di Messa in sicurezza della via di accesso all’area naturalistica Gardo e alle aree prospicienti Cozzo Cerasello.

Questo finanziamento del GAL Sibaritide spiega l’assessore rappresenta un’opportunità fondamentale per valorizzare la storia ed il nostro patrimonio naturalistico. Iniziamo a costruire un’ipotesi di esperienza turistica, fruibile da target diversi ed in diversi mesi dell’anno.

Riqualificare e promuovere questi spazi conclude Parrotta può e deve rappresentare il primo passo per ripensare lo sviluppo della nostra comunita e del territorio attraverso un’altra idea eco-sostenibile e durevole di progettazione dell’attrattività e della ricettività turistica.

L’intervento, suddiviso in due aree di particolare interesse paesaggistico e storico, prevede la riqualificazione del sentiero nell’area naturalistica Gardo e delle aree prospicienti la nota area archeologica di Cozzo Cerasello, area vasta nella quale (più monte) insistono le cosiddette Muraglie di Annibale, un vasto insediamento di un antico centro fortificato risalente allo stesso periodo dei centri bruzi di Castiglione di Paludi e di Pruija a Terravecchia e dalla quale proverrebbe anche il famoso Elmo detto di Cozzo Cerasello, oggi custodito nel Getty Museum di Los Angeles.

In entrambe le località, da tempo in stato di abbandono, si interverrà con azioni di messa in sicurezza, installazione di segnaletica e riqualificazione delle aree pic-nic esistenti, rendendole finalmente visibili e fruibili.

Nell’ambito del progetto è prevista anche l’installazione di colonnine per la ricarica di e-bike e segnaletica tradizionale per facilitare la scoperta di tutte le aree di pregio.

Nell’area di Cerasello, inoltre, saranno collocati arredi urbani come cestini, panchine e tavoli inclusivi, mentre nell’area di Gardo sarà installata una staccionata in legno con illuminazione fotovoltaica.