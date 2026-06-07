Pietro Falbo in missione istituzionale a Copenaghen “la Calabria straordinaria tra sviluppo, competitività e valorizzazione dei territori”

Il Presidente di Unioncamere Calabria, nonché Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Pietro Alfredo Falbo, ha preso parte, nei giorni scorsi, agli eventi promozionali organizzati a Copenaghen dalla Regione Calabria e dall’Ambasciata d’Italia in Danimarca in occasione delle celebrazioni dell’80° Anniversario della Repubblica Italiana.

La missione istituzionale rientra nelle iniziative promosse dalla Regione Calabria per favorire l’internazionalizzazione del sistema economico regionale e valorizzare, nei più autorevoli e qualificati contesti internazionali, l’identità e il potenziale del territorio, mettendone in luce le eccellenze produttive, il patrimonio culturale, l’attrattività turistica e il dinamismo imprenditoriale.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e confronto con rappresentanti istituzionali, operatori economici, buyer e stakeholder internazionali interessati ad approfondire la conoscenza delle risorse attrattive e delle eccellenze produttive della Calabria e le opportunità offerte dal territorio in termini di investimenti, scambi commerciali e collaborazioni economiche, con particolare attenzione al settore agroalimentare.

Nel corso degli incontri, il Presidente Pietro Falbo, unitamente alla delegazione della Regione Calabria-composta dai dirigenti Fortunato Varone, Roberto Cosentino, Rodolfo Elia, Cosimo Carmelo Caridi, Carmen Barbalace ha avuto modo di confrontarsi con l’Ambasciatrice d’Italia in Danimarca, Giuliana Del Papa, condividendo riflessioni e prospettive sulle strategie di promozione internazionale della Calabria e sulle azioni più efficaci per accrescerne la competitività sui mercati esteri.

“La missione istituzionale a Copenaghen –sottolinea il Presidente Falbo ha rappresentato un’importante opportunità per promuovere, in un contesto economico e istituzionale internazionale di alto profilo, l’immagine di una Calabria dinamica, competente e laboriosa.

Gli incontri multilaterali hanno consentito di valorizzare non solo le eccellenze agroalimentari che caratterizzano il nostro territorio, ma anche il patrimonio di competenze, innovazione e capacità imprenditoriale espresso dal sistema economico regionale.

Dal confronto è emerso un significativo interesse verso la Calabria, riconosciuta terra autentica e vivace e interlocutore autorevole sui mercati internazionali.

In questo contesto, il colloquio con l’Ambasciatrice d’Italia in Danimarca, Giuliana Del Papa, ha confermato quanto sia fondamentale rafforzare le sinergie istituzionali per costruire percorsi di promozione territoriale efficaci e duraturi.

Oggi, infatti evidenzia il Presidente Falbo la competitività dei territori si misura anche nella capacità di creare relazioni, attrarre investimenti, favorire scambi commerciali e generare occasioni di collaborazione tra imprese e mercati esteri.

Siamo convinti che l’internazionalizzazione sia una leva strategica per lo sviluppo del nostro sistema produttivo.

Per questo continueremo a sostenere iniziative che favoriscano la presenza delle imprese calabresi nei principali contesti internazionali, contribuendo a rafforzare il posizionamento della regione quale territorio di qualità, innovazione e opportunità.

La missione di Copenaghen si inserisce pienamente in questa visione e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione delle eccellenze e delle potenzialità economiche di una terra, la Calabria, ricca e straordinaria”.