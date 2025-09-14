Calabria

Pietro Molinaro (FdI) “non sono gli agricoltori a inquinare il mare, le prime verifiche dell’Arpacal lo confermano”

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
Pietro Molinaro
Tempo fa era stato lanciato l’allarme sul rischio che la coltivazione della Cipolla Rossa di Tropea IGP e gli agricoltori potessero diventare, ingiustamente, il capro espiatorio di problematiche ambientali.
In questo contesto provvedimenti affrettati hanno creato confusione e screditato i produttori e la Cipolla Rossa di Tropea IGP.
Oggi i dati confermano che non è così.
Le analisi condotte dall’Arpacal su alcuni fossi di scolo afferma il consigliere Molinaro hanno evidenziato la presenza di “Escherichia coli”, un batterio che proviene dalle reti fognarie e non dalle pratiche agricole.
È quindi chiaro che l’eventuale inquinamento marino deriva quindi da questioni di natura fognaria e depurativa, che nulla hanno a che vedere con l’agricoltura.
I controlli e gli interventi devono concentrarsi sulle reali cause dell’inquinamento e non puntare il dito contro chi lavora la terra con passione, contribuendo all’economia e all’immagine positiva della nostra regione.
Il settore agroalimentare calabrese è presidio di qualità, lavoro e legalità.
I produttori meritano tutela e rispetto, mentre la politica e le istituzioni locali hanno il dovere di intervenire con serietà sulla depurazione e sugli scarichi, per difendere davvero il mare e la salute dei cittadini.
