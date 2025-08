Pietro Raso “Ponte sullo Stretto, l’alba di una nuova epoca per la Calabria e per l’Italia”

Oggi la storia si scrive con l’acciaio e il coraggio.

Il CIPESS ha approvato in via definitiva uno dei sogni più grandi e attesi degli ultimi 50 anni: il Ponte sullo Stretto di Messina.

Non è solo un’opera ingegneristica: è un simbolo di rinascita, un ponte tra il passato e il futuro, che unisce due sponde e due popoli, trasformando un confine naturale in un asse di progresso e prosperità.

I numeri parlano da soli:

• 36.700 posti di lavoro stabili

• 23 miliardi di euro di ricchezza per il PIL nazionale

• 10 miliardi di entrate fiscali per lo Stato

• Meno emissioni, più efficienza, una logistica moderna e competitiva

Per la Calabria, questo non è solo un collegamento: è la porta d’ingresso verso una nuova era di sviluppo, con infrastrutture all’avanguardia, più opportunità per i nostri giovani e una rete di trasporti finalmente all’altezza del nostro potenziale.

Accanto al ponte, nasceranno 40 km di raccordi stradali e ferroviari in gran parte in galleria che cuciranno il nostro territorio alle grandi autostrade e alle linee ferroviarie ad alta capacità del Paese.

Come rappresentante del popolo calabrese in Consiglio Regionale oggi, ma spero di rappresentarvi ancora, con questa struttura considero che la Calabria non sarà mai più relegata in fondo alla classifica, ma guardi l’Italia da protagonista.

Un ringraziamento al governo nazionale che ha voluto fortemente questa opera ed al nostro leader Matteo Salvini che, con noi tutti, prima, durante e dopo la campagna elettorale ha sempre considerato “il ponte sullo stretto” una priorità.

Il futuro è già iniziato. E parte da qui, dal cuore dello Stretto.