Pino Pardo denuncia la copertura della targa dedicata a Mons. Rosario Formica a Varapodio

Mons. Rosario Formica, Vicario della Diocesi Oppido-Palmi. è stato nobile figura votata al culto della santità sacerdotale e capace di portare le anime a Dio.

Uomo giusto é stato amato da tutti i suoi parrocchiani.

La targa in marmo posta sulla Via intitolata all’illustre Parroco di Varapodio, saggiamente dedicata dall’Amministrazione Comunale alla memoria di Monsignore Formica per 44 anni Parroco della Parrocchia San Nicola di Mira Vescovo prima in bella vista, ora è coperta e non si può leggere perché il lavoro delle insensibili, maldestre mani dell’operaio della TIM S.p.A. (Azienda di Telecomunicazioni) lo impedisce.

L’operaio TIM di fatto ha posto davanti alla targa un armadio fibra riparti linea (ARL) con cavi sovrastanti.

Un invito alla società TIM a togliere, con prontezza, l’impedimento alla lettura della targa e dare la dovuta “visibilità” al riverito Sacerdote.

dott. Pino Pardo, cittadino di Varapodio