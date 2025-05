Pitingolo al Forum “Renew Calabria”: “Ripartiamo da tradizioni, relazioni e passione”

Si è tenuto lo scorso 9 maggio a Reggio Calabria, nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio

Regionale, il Forum “Renew Calabria”, promosso dal Rotary Distretto 2102 con il patrocinio della

Regione Calabria e della Città Metropolitana.

Tra i protagonisti dell’incontro anche l’associazione #IoResto, invitata a portare la voce di chi ogni

giorno sceglie di restare, tornare o arrivare nel proprio territorio per costruire nuovi futuri possibili.

«Restare non è un gesto di rassegnazione ha dichiarato Gianni Pitingolo, intervenuto per

l’associazione – ma un’azione consapevole e quotidiana.

Diamo voce a chi resta, a chi torna e costruisce futuro, creiamo legami con chi è stato costretto ad andare via, ma soprattutto ascoltiamo i giovani che chiedono strumenti, spazi e ascolto. Il nostro compito è esserci».

Nel corso dell’intervento, è stata rilanciata la proposta di un Patto di Restanza: un’alleanza sociale,

culturale e politica che unisca persone, comunità e territori per affrontare insieme le sfide dello

spopolamento, della marginalità e della disuguaglianza.

Un patto per superare l’isolamento,

garantire diritti e servizi, riscoprire la forza delle differenze e costruire un’economia che rispetti

l’anima dei luoghi.

«Politicizzare la restanza ha aggiunto Pitingolo significa creare connessioni vive tra scuole,

università, enti locali, imprese e cittadini per fare educazione su questi temi, per sopperire alle

mancanze economiche e alla scarsità di competenze.

Non solo per arginare le partenze, ma per generare le condizioni affinché restare o tornare possa finalmente diventare una scelta libera, non come risposta a una mancanza».

L’associazione ha presentato alcune proposte concrete già in fase di realizzazione: reti territoriali tra

comunità che resistono, una nuova narrazione della Calabria capace di parlare ai giovani e un ponte

digitale tra chi è partito e chi è rimasto, per far circolare idee, storie e progetti e generare nuove

alleanze.

Presenti al Forum numerosi esponenti del mondo accademico, istituzionale e imprenditoriale, tra cui

Corrado Trombetta (Università Mediterranea di Reggio Calabria), Rocco Reina (Università Magna

Graecia di Catanzaro), Pietro Falbo (Presidente Unioncamere Calabria), Vincenzo Giovanni

Squillacioti (Presidente Giovani Unindustria Calabria), Giovanni Sgrò (Naturium), Francesco

Biacca, Alessandro Frontera (Fili Meridiani), Nicola Scattarreggia (Premio IABSE), oltre a

numerosi studenti degli istituti superiori reggini.

Un segno tangibile di un desiderio di futuro che chiede ascolto e responsabilità.

«Il futuro non si aspetta ha concluso Pitingolo il futuro si costruisce insieme. E noi ci siamo»