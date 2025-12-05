Pittejia Fest – Santa Lucia Edition: a Gioiosa Ionica il Natale si accende di tradizione e musica

Il Natale a Gioiosa Ionica si prepara a vivere un momento speciale con Pittejia Fest – Santa Lucia Edition, in programma sabato 13 dicembre in Piazza Vittorio Veneto. L’evento porta con sé tutta la magia delle feste, unendo musica, tradizioni locali e sapori tipici del periodo.

Il nome della manifestazione, “Pittejia”, affonda le radici in una tradizione antica del borgo: ogni 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, le famiglie preparano le frittelle, simbolo di gioia, convivialità e celebrazione collettiva.

La festa nasce proprio per valorizzare questa gastronomia unica e per offrire alla comunità un’occasione di incontro, scoperta e condivisione.

Particolarmente significativa è la partecipazione dei giovani dell’Associazione Amici per il Centro Storico Borgo Antico, il cui entusiasmo e impegno portano vitalità e innovazione all’evento.

“È davvero bello vedere le nuove generazioni protagoniste, impegnate a far vivere le nostre tradizioni in modo creativo e coinvolgente”, sottolineano gli organizzatori.

Il programma della giornata è pensato per coinvolgere tutti. Alle 17:30 si apriranno le attività con uno stage di musica popolare e intrattenimento per i più piccoli.

Alle 19:00 saranno inaugurati gli stand gastronomici, curati dall’Associazione Provinciale Cuochi Reggini, con le famose frittelle del 13 dicembre e altre specialità della tradizione locale.

Il momento clou della serata sarà il concerto di Cosimo Papandrea, previsto per le 21:00, che regalerà al pubblico musica dal vivo ed emozioni

. A seguire, la piazza continuerà a vivere con un DJ set, per chi vorrà proseguire la festa tra ritmo e allegria.

L’evento è organizzato dai Giovani dell’Associazione Amici per il Centro Storico Borgo Antico, in sinergia e con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica, e si avvale del supporto dei partner locali: Associazione Misericordia, che garantirà la sicurezza della serata; Associazione Terre dei Primi, che curerà gli stage musicali; Associazione Provinciale Cuochi Reggini, per la gastronomia; e ancora Esse Concerti, Bonfire Studios di Michael Logozzo e Tele Mia per il supporto tecnico e organizzativo.

Un invito, quindi, a vivere Gioiosa Ionica in chiave natalizia: tra musica, tradizione, giovani protagonisti e gusti autentici, sabato 13 dicembre la città si trasformerà in un luogo di festa, di radici e di emozioni condivise.