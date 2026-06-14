Più sicurezza per il territorio crotonese: un segnale concreto di attenzione da parte del Governo

Il rafforzamento degli organici consentirà di garantire una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, incrementando le attività di prevenzione, controllo e tutela della sicurezza pubblica. E’ quanto afferma la segreteria Provinciale del SAP Crotone

In un periodo dell’anno caratterizzato da una forte crescita delle presenze turistiche, investire sulla sicurezza significa anche sostenere lo sviluppo economico, valorizzare il territorio e offrire maggiore serenità a cittadini, operatori commerciali e visitatori.

Un ringraziamento al Sottosegretario Wanda Ferro per l’impegno costante e per l’attenzione dimostrata nei confronti della provincia di Crotone e dell’intera Calabria. La sicurezza è un diritto fondamentale e il potenziamento degli organici rappresenta un passo importante nella direzione giusta.

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