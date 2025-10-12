Pizzo: bonificata e riqualificata l’ex discarica Marinella, oggi Centro Sportivo

Pizzo (VV), 12 ottobre 2025 – Nella giornata di ieri sabato 11 ottobre, la città di Pizzo ha assistito ad uno degli eventi più significativi della sua storia, ovvero la restituzione alla collettività dell’ex discarica Marinella, oggi Polo Sportivo a seguito della bonifica e riqualifica.

La manifestazione che ha visto preseti diverse autorità civili quali il commissario unico per le bonifiche, Giuseppe Valdalà,il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava e il primo cittadino, Sergio Pititto, ha avuto inizio alle ore 11 con una conferenza stampa, seguita dall’inaugurazione del nuovo Centro Sportivo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco e da tutta l’amministrazione comunale, orgogliosa del lavoro svolto in merito alla bonifica di un territorio restituìto ai cittadini: lavoro che diviene prima di tutto “dovere morale”.