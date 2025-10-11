Pizzo Calabro si prepara a ospitare la rievocazione storica sullo sbarco, la cattura il processo e la fucilazione di Gioacchino Murat

Pizzo TORNA indietro nel tempo di oltre 200 anni. Prevista per le giornate del 11e del 12 ottobre la rievocazione storica basata sulla vita di re Gioacchino Murat.

Sbarcato a Pizzo Calabro nel 1815, dopo aver perso il Regno di Napoli, al fine di fare scorta di viveri, venne catturato, processato e fucilato.

Per due giorni, Pizzo Calabro tornerà a rivivere qui momenti, ritornando al 1815: l’11 ottobre si terrà il corteo storico per le vie del paese; il 12 ottobre la rievocazione dello sbarco, della cattura, del processo e della fucilazione.

La rievocazione storica di Gioacchino Murat è ormai un appuntamento divenuto tradizione a Pizzo Calabro: la prima è stata organizzata nel 2004, quella che si terrà nel 2025 è la 13ª.