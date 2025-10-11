Vibo Valentia

Pizzo Calabro si prepara a ospitare la rievocazione storica sullo sbarco, la cattura il processo e la fucilazione di Gioacchino Murat

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio28 minuti fa
43 Meno di un minuto
presentazione rievocazione storica Gioacchino Murat - pizzo
Pizzo TORNA  indietro nel tempo di oltre 200 anni. Prevista per le giornate del 11e del 12 ottobre la rievocazione storica basata sulla vita di re Gioacchino Murat.
Sbarcato a Pizzo Calabro nel 1815, dopo aver perso il Regno di Napoli, al fine di fare scorta di viveri, venne catturato, processato e fucilato.
Per due giorni, Pizzo Calabro tornerà a rivivere qui momenti, ritornando al 1815: l’11 ottobre si terrà il corteo storico per le vie del paese; il 12 ottobre la rievocazione dello sbarco, della cattura, del processo e della fucilazione.
La rievocazione storica di Gioacchino Murat è ormai un appuntamento divenuto tradizione a Pizzo Calabro: la prima è stata organizzata nel 2004, quella che si terrà nel 2025 è la 13ª.
Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio28 minuti fa
43 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio