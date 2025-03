Pizzo celebra la nuova sede dell’Associazione Murat: un faro di cultura e storia

di Nicoletta Toselli

Pizzo (VV) – Un’atmosfera vibrante di entusiasmo e condivisione ha avvolto Pizzo venerdì scorso in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Associazione Murat. Soci, amici e sostenitori si sono dati appuntamento per celebrare un traguardo significativo che promette di arricchire ulteriormente il panorama culturale e sociale della comunità.

La cerimonia ha visto la partecipazione di figure istituzionali di spicco, tra cui il Sindaco di Pizzo, Sergio Pititto, e l’Assessore alla Cultura, Dott.ssa Teresa Defina, che hanno espresso il loro plauso per l’iniziativa e ribadito il sostegno dell’amministrazione comunale alle attività dell’Associazione.

Ad aprire l’evento è stato il Presidente dell’Associazione Murat, Antonio Ceravolo, che con parole sentite ha sottolineato l’importanza di dotarsi di uno spazio fisico dedicato alla promozione della cultura e all’aggregazione sociale. Un momento di profonda commozione ha segnato l’intervento del socio Gen. Franz Chiaravalloti, il quale ha reso omaggio alla memoria del compianto Presidente Dott. Giuseppe Pagnotta, ricordandone l’instancabile impegno e l’eredità preziosa lasciata all’Associazione e alla comunità intera.

Tra gli ospiti d’onore figuravano anche il parroco di San Giorgio, Don Fortunato Figliano, il Direttivo al completo dell’Associazione Murat e il Presidente del Comitato scientifico, l’Avv. Domenico Sorace. Proprio l’Avv. Sorace ha offerto un contributo di grande valore culturale, focalizzando il suo intervento sul ruolo cruciale di Pizzo durante il Decennio Francese e nel contesto dell’Unità d’Italia, evidenziando la rilevanza storica e culturale della città a livello nazionale e internazionale.

Il culmine della cerimonia è stato il tradizionale taglio del nastro, che ha ufficialmente aperto le porte della nuova sede. I presenti hanno avuto l’opportunità di esplorare gli spazi, concepiti per ospitare una vasta gamma di attività, tra cui eventi culturali, corsi formativi e incontri di vario genere. La serata si è poi piacevolmente conclusa con un rinfresco conviviale, offrendo a tutti l’occasione di socializzare, scambiare idee e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

L’Associazione Murat, con questa nuova sede, si pone l’ambizioso obiettivo di diventare un punto di riferimento vitale per Pizzo e il suo territorio, promuovendo iniziative che valorizzino la cultura, stimolino il dialogo e favoriscano la crescita sociale. L’inaugurazione non è stata solo una giornata di festa, ma anche un segnale di speranza e un preludio a un futuro ricco di attività e proficue collaborazioni per il bene della comunità