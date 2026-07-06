Plastic Free torna alla Marinella: l’11 luglio volontari in azione contro plastiche e microplastiche

È la continuità degli interventi che permette a un luogo di essere vivibile.

C’è una plastica che tutti vedono e una che, invece, si nasconde tra le spiagge, tra le pietre delle baie, si frammenta, si mescola all’ambiente e finisce per entrare nell’ecosistema marino. Ed è proprio da quella più difficile da individuare che bisogna ripartire.

Dopo il lavoro di riqualificazione della Marinella svolto nei giorni scorsi, adesso è il momento di intervenire su ciò che resta nascosto tra i ciottoli e sotto il mare.

Per questo sabato 11 luglio, alle ore 18, Plastic Free promuove un grande appuntamento alla Marinella di Palmi:

una giornata dedicata alla pulizia della spiaggia e dei fondali, organizzata da Plastic Free con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Palmi, della Lega Navale Italiana – Sezione di Palmi, del Diving Center Le Sirene, del Caposperone Resort, del Circolo Sociale Arci Chicchi, della Pro Loco APS Gli Amici di Gisa, dell’Associazione Culturale Fogghi di Luna e dell’Associazione Mbuttaturi della Varia.

L’obiettivo è rimuovere i rifiuti abbandonati, ma anche intercettare quante più microplastiche possibile, frammenti ormai presenti lungo il litorale che rappresentano una delle forme di inquinamento più difficili da contrastare.

L’iniziativa arriva a pochi giorni dall’importante intervento realizzato dal Comitato di Quartiere Macello, che ha restituito decoro alla Marinella ripulendola da sterpaglie, erbacce e pietre. Un gesto di grande senso civico che le referenti di Plastic Free, Maria Cristina Altomonte e Deborah Serratore, hanno voluto ringraziare pubblicamente.

«Il lavoro svolto dal Comitato di Quartiere Macello è stato prezioso sottolineano Altomonte e Serratore e dimostra quanto l’amore per il territorio possa tradursi in azioni concrete.

Il nostro intervento non si sovrappone a quello già effettuato: lo completa. Sabato ci concentreremo infatti sulla rimozione di rifiuti, plastiche e microplastiche dalla spiaggia e, grazie ai subacquei, anche dai fondali. Un intervento non esclude l’altro: insieme contribuiscono a rendere la Marinella ancora più pulita e vivibile.»

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione attraverso il portale di Plastic Free, necessaria anche per garantire la copertura assicurativa dei volontari.

La speranza è che siano in tanti a raccogliere l’invito. Perché la cura di un luogo non passa da un solo gesto, ma da tanti gesti che si sommano nel tempo. Un intervento non esclude l’altro: è proprio questa continuità a fare la differenza e a permettere alla Marinella di essere sempre più bella e pulita.

LINK PER PARTECIPARE;

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/16168/11-lug-palmi —>