Plati’: scoperta piantagione di marijuana “indoor”, ben nascosta in un bunker. Denunciato un 67enne – VIDEO

Plati’ (RC), 15 ottobre 2025 – L’operazione dei Carabinieri della stazione locale, supportati dallo Squadrone Eliporto Cacciatori “Calabria”, ha portato al rinvenimento di una piantagione di marijuana ‘indoor”, nel cuore della zona rurale di Plati’, nel reggino, accuratamente nascosta in un bunker all’interno di un’abitazione di proprietà di un 67enne.

L’uomo è stato denunciato per produzione e detenzione di sostanze illegali.

A condurre gli agenti alla perlustrazione e alla scoperta della coltivazione dello stupefacente, è stata una griglia di aerazione, spuntata anormalmente dalla vegetazione.

Il 67 enne avrebbe infatti approfittato della ruralità della zona per imbastire una vera e propria serra tra le pareti di un locale sotterrano, un rifugio dove poter occultare piante di altezza compresa tra i 60 e i 180 centimetri, alimentate da un sistema idrico ed elettrico completo

ma con allaccio abusivo.

A violare le norme edilizie anche la costruzione dello stesso locale, concepito presumibilmente per garantire la crescita delle piante fuori dalla vista di tutti, con sistemi di illuminazione e ventilazione controllata.