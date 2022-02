Plauso al sindaco Francesco Malara, all’amministrazione comunale e agli operatori che garantiscono il divertimento in sicurezza

Condividi

Giornata soleggiata e calda, all’insegna del divertimento e della spensieratezza per sciatori e famiglie a Gambarie d’ Aspromonte con piste da sci aperte e fruibili garantite dall’ottimo servizio navette messo in campo da e per gli impianti di risalita.

Tantissime anche le famiglie che hanno preferito la ridente località aspromontana per trascorrervi anche questo fine settimana consci di un sempre maggiore impegno di tutti gli operatori per garantire divertimento e spensieratezza all’insegna della sicurezza.

Tantissime le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte per scongiurare ogni possibile pericolo.

Dopo le disavventure di incauti escursionisti delle scorse settimane o di sciatori poco allenati, risolte e gestite con prontezza e celerità dai preposti operatori senza conseguenze, oggi è dovuto intervenire anche il Gruppo comunale di Protezione civile del comune di Santo Stefano in Aspromonte già da settimane impegnato sul territorio, per riaccompagnare un giovanissimo ragazzino che si era allontanato dai genitori.

A darne notizia è il coordinatore del gruppo Francesco Zadera prontamente intervenuto. Dopo esser stato allertato dai colleghi in servizio che per primi hanno raccolto la richiesta di aiuto pervenuta da un passante.

Il coordinatore, accertata l’emergenza ha prontamente rassicurato il giovanissimo prendendolo in consegna e affidato momentaneamente ad una volontaria, contattata immediatamente la locale caserma, ha posto in essere le procedure che consentono di trovare prima possibile i parenti e già pochi minuti e la macchina del soccorso è riuscita a fare centro.

Pochi ma interminabili minuti e già il ragazzino era nelle braccia dei suoi cari. Volontari formati e addestrati, corsi di formazione specifici, dedizione, voglia di un sempre maggiore senso civico e di un continuo spendersi per il prossimo, nonché una amministrazione lungimirante, danno i propri frutti.

Tutto è bene quello che finisce bene. Ma e anche grazie a una organizzazione programmata che si riesce a gestire bene le emergenze in ogni loro sfaccettatura.