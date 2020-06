Polistena: il Pci e la piattaforma Berlinguer ripartono con un iniziativa il 21 giugno da Piazza della Repubblica

Condividi

In piazza della Repubblica domenica 21 giugno a partire dalle ore 18.30 a Polistena in una iniziativa pubblica denominata si discuterà sul tema: “Oltre la pandemia: il coraggio di ricominciare”.

La locale sezione del Partito Comunista italiano e della piattaforma Berlinguer organizzatori dell’incontro pubblico approfondiranno insieme ai cittadini argomenti come salute e ambiente, beni comuni e Piano Strutturale, considerati nel loro complesso occasioni per lo sviluppo di Polistena e del territorio.

Fra gli altri partecipanti alla manifestazione spiccano i nomi di due relatori importanti. L’architetto Maria Grazia Buffon componente dell’Ufficio del Piano Strutturale di Polistena illustrerà i contenuti.

L’iter del PSC si è perfezionato con la sua adozione dopo anni di lavoro a supporto della visione strategica dell’Amministrazione Comunale che proietta la città di Polistena verso percorsi innovativi e sostenibili di sviluppo.

L’altro intervento esperto sarà del professor Ferdinando Laghi medico e presidente internazionale di ISDE, l’associazione medici per l’ambiente da molti anni in prima linea in Calabria sulle questioni ambientali e a difesa della tutela della salute delle persone.

L’iniziativa sarà moderata da Angelo Borgese, presidente del Consiglio Comunale componente del direttorio della sezione PCI-GPC di Polistena.

Sono previsti gli interventi di Fabio Racobaldo già consigliere comunale e membro del direttorio del PCI-GPC di Polistena e di Michele Tripodi attuale Sindaco di Polistena, componente della Direzione Nazionale PCI e fondatore della Piattaforma Berlinguer, al quale saranno affidate le conclusioni della serata.

La manifestazione in programma domenica sarà la prima di un ciclo di iniziative su diversi temi che la sezione del PCI- GPC “A. Gramsci” svilupperà a Polistena. Il secondo appuntamento è previsto per domenica 5 luglio.