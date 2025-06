Polistena, l’estate a Palazzo Avati è per la famiglia: dai giochi per i bimbi al dialogo sul ruolo dei genitori

Riceviamo e pubblichiamo

I BAMBINI E IL RUOLO DEI GENITORI IN DUE APPUNTAMENTI ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE “ESTATE POLISTENA IN CORTE- PALAZZO AVATI”

Il primo appuntamento che coinvolge i bambini e i loro genitori è fissato per Giovedì 26 giugno alle ore 16.00 nello splendido scenario della Corte di Palazzo Avati dove sono state allestite delle animazioni, giochi, balli ,trucchi palloncini, gonfiabile e musica per rendere importante questa giornata per i più piccoli.

Il 27 settembre invece gli organizzatori della Manifestazione, la Libera Università Pegaso, lo studio dentistico “Dental Clinic” dei fratelli Laruffa, l’Associazione Girolamo Marafioti e la Pro loco hanno voluto affrontare una tematica di grande attualità come l’importanza di essere genitori oggi…

Per l’occasione sarà in Città il Mental Coach Professore Giovanni Gabrieli che dialogherà con i genitori e gli esperti, sull’importanza della famiglia nella società odierna.

Polistena 24 Giugno 2025 Aldo Polisena