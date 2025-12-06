Polistena: L’UICI di Reggio Calabria promuove inclusione e lavoro. Testimonianza di Ester: “Bisogna sognare in grande”

Nel salone delle feste del comune di Polistena una giornata di prevenzione e divulgazione di informazioni sulla disabilità visiva, organizzata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria Ets Aps, che prosegue nell’obiettivo legato alla tutela dei diritti e alla promozione dell’autonomia, volto a favorire l’inclusione lavorativa, sociale e culturale delle persone cieche e ipovedenti. L’evento realizzato con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 7 “Istruzione, Sport e Politiche Sociali”, in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con l’Uici, ha visto la partecipazione degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Rechichi”, con una alunna, Ester, che con grande disinvoltura, ha dimostrato come l’utilizzo della tecnologia, insieme ovviamente alla determinazione, all’impegno e allo studio, possono portare grandi risultati. “Bisogna puntare sempre più in alto, migliorarsi sempre di più”. Le parole di Ester, 13 anni, ipovedente dalla nascita diventata cieca all’età di 8 anni. “L’istruzione come struttura fondamentale per la costruzione dell’autostima di ogni ragazzo – ha sottolineato Sabrina Stuppino, responsabile del Centro Consulenza Tiflodidattico di Reggio Calabria, che segue Ester da anni -. Il problema non è la cecità ma la mancanza di sogni, noi dobbiamo insegnare loro a sognare in grande, a credere in loro stessi, ma dobbiamo essere bravi a considerarli per quello che sono e per il potenziale che hanno e che deve essere espresso”.

L’avvocato Annunziato Antonino Denisi, consulente giuridico regionale UICI Calabria, ha parlato di istruzione e lavoro, e delle possibilità che offre la nuova strumentazione tecnologia assistiva, che consente al disabile visivo di partecipare alla vita quotidiana nel modo più semplice e normale possibile.

Grande la soddisfazione del sindaco del Comune di Polistena Michele Tripodi. “Sono molto contento dell’iniziativa dell’Unione, l’amministrazione ha già cominciato a dare delle risposte, siamo, infatti, uno dei pochi enti che, in tempi record ha approvato il piano esecutivo. Ma l’obiettivo principale che vogliamo raggiungere riguarda l’abbattimento non solo delle barriere architettoniche, ma di quelle che fanno più male, che sono quelle dell’indifferenza”

Presente anche Filomena Iatì, avvocato e delegata provinciale Pgs Calabria, che chiamata a relazionare sul diritto al lavoro ed inclusione sociale, ha evidenziato il principio fondamentale dell’uguaglianza dei diritti e dei doveri tra lavoratori normodotati e lavoratori con disabilità, evidenziando come soltanto la concreta attuazione di detto principio, possa rendere pienamente efficace la normativa italiana e consentire a tutti di contribuire al progresso sociale. Antonietta Dominello, responsabile dell’Ufficio di Piano Ats Polistena, ha parlato dell’importanza della prevenzione come unico strumento a disponiamo, rivolgendo un ringraziamento all’UICI, che in occasione di questi eventi, fornisce la possibilità di effettuare visite gratuite con professionisti e personale qualificato

Infine, Alessandra Templorini, psicologa, ha affrontato il tema della disabilità visiva associata a minorazioni aggiuntive, soffermandosi sull’importanza di un’assistenza continua e svolta da personale specializzato, indispensabile per raggiungere piccoli ma significativi progressi.

Anche in questa occasione, l’UICI, in concomitanza con lo svolgimento del convegno, ha promosso visite oculistiche gratuite rivolte alla cittadinanza, grazie alla collaborazione di professionisti di fiducia, ribadendo ancora una volta il valore fondamentale della prevenzione.

IL PRESIDENTE

(Francesca Marino)