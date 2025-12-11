Reggio Calabria

Polistena: procedono i lavori di riqualificazione della Villa Comunale. In cantiere anche altre opere come il parco d’attrazione e la Casa della Cultura – INTERVISTA

Tripodi:"Azioni che puntano allo sviluppo attraverso l'immaterialità, la bellezza e la sostenibilità".

Polistena (RC), 11 dicembre 2025 – A Polistena procedono i lavori di riqualificazione della Villa Comunale, cuore pulsante della città. Grazie ai progetti di rigenerazione urbana sono stati avviati i cantieri per il rifacimento dei marciapiedi, la ristrutturazione della fontana, l’allestimento di un parcogiochi, un parcheggio con ricaricatori per bici elettriche e un nuovo impianto d’illuminazione. 

L’idea, secondo quanto dichiarato dal primo cittadino Michele Tripodi, sarebbe quella di completare i lavori entro la Primavera 2026. 

Gli Interventi di riqualificazione a Polistena però non riguardano solo la Villa Comunale, ma anche la zona fluviale, ossia la costruzione di un parco fluviale destinato all’avventura e al treccking, oltre che a briglie e ponti, e ad una Casa della Cultura. 

L’obiettivo è quello di dar vita ad Opere mirate alla tutela dell’ambiente, dunque sostenibili, e alla valorizzazione della cultura che insieme al paesaggio costituisce il cuore vitale di Polistena. 

