Polistena (RC): Arrestati un uomo e una donna per truffa e rapina ad un’anziana donna

Polistena (RC), 27 settembre 2025 – Un uomo e una donna sono finiti in manette per truffa e rapina ai danni di un’anziana a Polistena, nel reggino.

Un tentativo di raggiro non finito proprio bene per i due truffatori sulle cui tracce erano già i Carabinieri.

Il tutto avrebbe avuto origine con una telefonata all’anziana signora da parte di uno sconosciuto che, fingendosi avvocato, le avrebbe comunicato l’arresto della figlia, intimandola a raccogliere tutti i soldi da lei posseduti in casa per pagare la cauzione.

Episodi di natura fraudolenta analoghi si erano già verificati in passato ai danni di altri compaesani e di molti anziani dell’intera piana: tra questi un’anziana donna di Cittanova, che avendo partecipato ad uno dei corsi anti truffa dei Carabinieri, è scampata al raggiro contattando tempestivamente il 112 per segnalare i malviventi. Ciò ha permesso pertanto l’avvio delle indagini che, mediante i filmati delle videocamere di sorveglianza hanno condotto all’identificazione di un uomo e di una donna a bordo di un’autovettura di colore bianco. Segnalati alla Polizia Stradale, la coppia di malviventi è stata fermata nei pressi di Lamezia Terme. All’interno del veicolo in loro possesso ad essere rinvenuti sono stati denaro contante e gioielli sottratti all’anziana signora di Polistena, tra cui anche monili in oro.

Materiale che, per fortuna, è stato posto sotto sequestro e restituito alla legittima proprietaria.

L’ennesimo episodio di truffa ai danni degli anziani, ma questa volta con epilogo positivo.

Dalle prime indagini, la coppia di malviventi è di origini campane e poco piu che quarantenni; arrestati e condotti in carcere, su di essi pendono le accuse di rapina e truffa.

Il GIP di Lamezia Terme ne ha convalidato l’arresto e ha disposto la prosecuzione della misura cautelare detentiva.