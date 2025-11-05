Polizia di Stato di Reggio Calabria: Aggiornati gli orari dell’Ufficio Passaporti

Si avvisa l’utenza che, per esigenze organizzative, dal 17.11.2025 l’Ufficio Passaporti della Questura di Reggio Calabria ha modificato i propri orari di sportello e riceverà il pubblico esclusivamente tramite prenotazione sull’Agenda Elettronica per l’acquisizione di pratiche di rilascio passaporti. Più precisamente:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17 sarà possibile prenotare un appuntamento esclusivamente su agenda on-line passaporti raggiungibile attraverso il sito https://passaportonline.poliziadistato.it .

Con particolare riguardo all’utenza che segnala difficoltà di effettuare la prenotazione, verranno organizzati degli open day il martedì e il giovedì mattina dalle ore 9 alle ore 12, ove sarà possibile, esclusivamente per l’utenza residente nei Comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni e Cardeto, presentare la propria pratica senza alcuna prenotazione, previa acquisizione di numero eliminacode.

I cittadini che hanno la necessità di partire nei successivi 30 gg e non hanno trovato una data utile per presentare la relativa istanza, collegandosi all’Agenda ordinaria raggiungibile al link https://passaportonline.poliziadistato.it, all’atto della scelta della sede presso cui recarsi, visualizzeranno un pop up informativo ove il cittadino troverà gli appuntamenti messi a disposizione per le successive 2 settimane con agenda prioritaria, e fissata la data in urgenza stamperanno un modulo attestante la priorità da firmare e consegnare all’ufficio di polizia, insieme alla documentazione comprovante la data del viaggio.

Nel caso in cui non ci fossero disponibilità di appuntamenti anche nella sezione delle urgenze, comparirà un tasto ben evidente che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui segnala i motivi dell’urgenza per le successive valutazioni da parte degli operatori dell’Ufficio Passaporti.

Si rammenta, altresì, la facoltà di usufruire del progetto Polis, che prevede la possibilità per i cittadini di richiedere il passaporto presso gli sportelli degli Uffici Postali abilitati.

Si ricorda che gli addetti dell’Ufficio Passaporti sono a disposizione dell’intera cittadinanza per qualunque esigenza o problematica negli orari di sportello nonché telefonicamente allo 0965-411609 e 0965-411560, o con indirizzo di posta elettronica dipps168.00n0@pecps.poliziadistato.it