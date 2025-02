Polizia di Stato di Reggio Calabria: due gli arresti operati dalle Volanti per rapina aggravata

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato due uomini, entrambi responsabili di rapina aggravata.

Il primo arresto è stato effettuato dagli Agenti delle Volanti in via Tripepi, dopo la segnalazione di una donna che era stata minacciata con un coltello da cucina da un uomo, che si è poi impossessato della borsa, con all’interno oggetti personali ed un telefono cellulare di ultima generazione.

I poliziotti delle Volanti prontamente intervenuti hanno individuato, alla stazione ferroviaria Lido, un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Si tratta di un cittadino straniero di 39 anni che, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso del telefono cellulare della donna e del coltello da cucina. L’uomo, senza documenti, è stato accompagnato in Questura per essere fotosegnalato. In base ai rilievi sono emersi a suo carico pregiudizi di polizia per resistenza a P.U., lesioni personali ed una condanna per ricettazione.

La donna ha riconosciuto l’autore della rapina, che è stato dunque arrestato. L’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la collocazione presso l’istituto penitenziario di Arghillà.

Il secondo arresto è avvenuto, invece, nella zona sud della città, dopo la chiamata al 112 NUE di un cittadino che segnalava una violenta lite tra due persone.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno raggiunto il luogo indicato, dove una donna nigeriana di 29 anni ha riferito di essere aggredita verbalmente e fisicamente stata da un uomo che le ha sottratto 200 euro. La vittima, a seguito dell’aggressione, è stata curata con una prognosi di 7 giorni.

A seguito della descrizione dell’uomo, i poliziotti della Volante si sono attivati nella ricerca ed hanno fermato un 31enne di nazionalità nigeriana, pregiudicato per lesioni personali aggravate, furto con strappo e reati in materia di stupefacenti, sottoposto alla misura personale dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, che è stato arrestato per il reato di rapina aggravata.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto ed ha disposto che l’arrestato venisse ristretto presso il carcere di Arghillà.