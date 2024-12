Polizia Locale di Isola Capo Rizzuto, il Comandante Pirrò va in pensione

Il Sindaco Maria Grazia Vittimberga, a nome dell’intera Amministrazione Comunale di Isola di Capo Rizzuto, insieme alla Sindaca Maria Grazia Vittimberga, desidera esprimere il proprio saluto e un sentito ringraziamento al Comandante della Polizia Locale, Giuseppe Pirrò, che dopo 26 anni di onorato servizio si appresta a godere del meritato riposo della pensione.

Per quasi tre decenni, Pirrò ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità, operando sempre con dedizione, professionalità e senso del dovere.

La sua lunga carriera al servizio del territorio ha contribuito a garantire ordine, sicurezza e legalità, per questo l’Amministrazione esprime la più profonda gratitudine per il lavoro svolto in questi anni e per l’impegno costante dimostrato in ogni situazione, anche nelle più difficili.

“Giuseppe Pirrò ha affermato il Sindaco non è stato solo un Comandante, ma una guida per il Corpo della Polizia Locale e un esempio per tutti noi.

A lui va il nostro augurio di una pensione serena e piena di soddisfazioni personali, con la certezza che rimarrà sempre parte della grande famiglia di Isola di Capo Rizzuto”.