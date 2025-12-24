Polizia Locale Reggio Calabria: azioni a tutela del decoro urbano

La Polizia Locale di Reggio Calabria, su disposizione del Comandante, ha avviato una serie di attività finalizzate alla salvaguardia della sicurezza pedonale e del decoro urbano.

A seguito dei dispositivi operativi implementati, sono stati infatti sanzionati 16 persone che sfrecciavano con bici elettriche e monopattini sulla passeggiata del lungomare Falcomatà, incuranti del fatto che il marciapiede è zona off limits per i velocipedi salvo che per la conduzione a mano.

Nell’ambito di altra attività finalizzata alla tutela del decoro urbano, sei pescherie della città sono state verbalizzate in quanto avevano occupato abusivamente il suolo pubblico per esporre prodotto ittico, ostruendo fianco il libero transito alle persone diversamente abili.

Per cinque di loro è scattata anche una ulteriore violazione in quanto lo stillicidio della merce esposta ha insudiciato il suolo pubblico.

Gli esercizi sanzionati sono stati altresì segnalati all’autorità di finanza e sanitaria per i seguiti di rispettiva competenza; nonché alle autorità amministrative comunali per eventuali sanzioni accessorie. I controlli proseguiranno e saranno rafforzati nei giorni a seguire in occasione delle festività natalizie.