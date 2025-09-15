PolMeeting 2025: a Cosenza i professionisti della Polizia Locale da tutta Italia

Cosenza, 15 settembre 2025 – La XII edizione di PolMeeting, l’evento nazionale dedicato alla Polizia Locale e alla Pubblica Amministrazione, si prepara ad accogliere a Cosenza, il 22 e 23 ottobre, prestigiosi relatori e professionisti del settore. L’appuntamento si terrà nell’ex palazzo della Banca d’Italia, nel cuore della città, offrendo due giorni di alta formazione, incontri e dibattiti.

Il programma completo dell’evento è già disponibile online sul sito ufficiale. Nel corso del meeting saranno affrontate le tematiche più attuali, dal Codice della strada al Decreto Sicurezza, fino alle procedure operative per l’occupazione del suolo pubblico, i controlli sui rifiuti e la videosorveglianza.

Comandanti, agenti di Polizia Locale, dipendenti della PA e professionisti provenienti da tutta Italia parteciperanno a tavole rotonde e workshop. “PolMeeting si conferma un punto di riferimento per l’intero settore,” ha dichiarato l’Ufficio Stampa dell’evento. “È un’occasione di confronto e crescita, dove l’aggiornamento professionale si fonde con la creazione di sinergie indispensabili per affrontare le sfide del nostro tempo.”

L’evento, patrocinato da importanti istituzioni e associazioni di categoria, attira ogni anno migliaia di partecipanti, centinaia di studenti e numerosi sponsor, confermando la sua rilevanza a livello nazionale.