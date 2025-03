Polo Formativo Territoriale SNA di Reggio Calabria, il 22 marzo riunione del Comitato di Coordinamento per definire la nuova offerta formativa

Sabato 22 marzo alle ore 11, presso Palazzo Sarlo, in via Tommaso Campanella n. 38 a Reggio Calabria, si terrà la riunione del Comitato di Coordinamento del Polo territoriale SNA Calabria, presieduto da Giusi Princi.

Durante l’incontro sarà definita l’offerta formativa per il 2025 del Polo, punto di riferimento per la formazione avanzata del personale della Pubblica Amministrazione, poiché offre percorsi formativi specialistici con focus su diritti, immigrazione e sull’attuazione del Pnrr e degli altri programmi finanziati con fondi comunitari.

Alla riunione, che sarà guidata da Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo, parteciperanno anche gli altri membri del Comitato:

il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, dott. Paolo Vicchiarello; il consigliere Paolo Naccarato, per la Scuola Nazionale dell’Amministrazione; il prof. Daniele Cananzi, per l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. All’ordine del giorno dell’incontro, oltre alla definizione dell’offerta formativa, sono previsti anche il monitoraggio dei corsi già erogati e la pianificazione dei prossimi percorsi di formazione.

In pochi mesi, il Polo Formativo SNA di Reggio Calabria ha registrato un crescente interesse in tutto il Mezzogiorno, affermandosi primo tra quelli italiani, seguito dal Piemonte.

Eccellenza del sistema formativo italiano, il Polo calabrese ha realizzato diverse attività, strutturate in percorsi mirati e corsi di alta formazione che hanno registrato ampia partecipazione con oltre 400 iscritti in presenza e più di 10 mila utenti su scala nazionale per il corso online sugli appalti pubblici.

Il Polo Territoriale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) di Reggio Calabria, operativo da dicembre 2023, è nato su impulso del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del Parlamentare calabrese Francesco Cannizzaro, della stessa Giusi Princi, oggi Europarlamentare, del Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti e del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.