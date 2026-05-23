Polo Liceale Scalea-Praia a Mare protagonista ai Campionati Nazionali di Problem Solving

di Nicoletta Toselli

Importante riconoscimento per il Polo Liceale Scalea-Praia a Mare ai Campionati Nazionali di Problem Solving – edizione 2025/2026, svoltisi a Pescara, dove gli studenti dell’istituto hanno ottenuto il Premio Originalità del Progetto con il team “I Celestial Devs”.

Un risultato che conferma il valore di un percorso didattico consolidato negli anni e fondato sul lavoro di squadra, sulla collaborazione tra studenti e sulla metodologia del “peer to peer”, portata avanti con impegno dagli alunni tutor insieme al docente referente, il professor Guarino.

La presenza del nome della scuola tra le eccellenze nazionali delle OPS rappresenta motivo di orgoglio per l’intera comunità scolastica e testimonia l’efficacia di un approccio formativo che punta non solo sulle competenze cognitive, ma anche sulle cosiddette competenze trasversali e non cognitive.

Determinanti, infatti, si sono rivelate la capacità di adattarsi alle diverse situazioni, di affrontare la competizione con atteggiamento positivo, di collaborare nella risoluzione dei problemi, di gestire le emozioni e di sviluppare pensiero critico e creativo.

Le OPS, da anni inserite nella programmazione dell’offerta formativa dell’istituto, continuano così a rappresentare un importante valore aggiunto dal punto di vista didattico e culturale, contribuendo alla crescita collettiva e individuale degli studenti.

Grande soddisfazione anche per i riconoscimenti individuali ottenuti dagli studenti partecipanti, protagonisti di un’esperienza che unisce innovazione, formazione e spirito di squadra, portando ancora una volta il nome del territorio dell’Alto Tirreno cosentino in un contesto nazionale di alto livello.