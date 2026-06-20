Polo SNA Calabria, aperte le iscrizioni al corso “Trasformazione digitale: gestione dei processi e supporto dell’IA”

“Il forte interesse registrato per il corso base dedicato all’utilizzo responsabile dell’Intelligenza artificiale, che ha sfiorato le 400 adesioni, conferma il ruolo sempre più centrale della trasformazione digitale nei processi di innovazione amministrativa”.

È quanto afferma l’europarlamentare Giusi Princi, Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo Territoriale SNA Calabria, in occasione dell’avvio del corso “Trasformazione digitale: gestione dei processi e supporto dell’IA”, programmato nelle giornate del 2, 3, 9 e 10 luglio 2026.

“La Pubblica Amministrazione prosegue l’On. Princi riconosce ormai la trasformazione digitale come una necessità imprescindibile. Perché essa possa diventare una concreta opportunità di innovazione, occorre, tuttavia, superare l’idea che la digitalizzazione coincida con la mera introduzione di nuove tecnologie.

Digitalizzare significa ripensare processi e modelli organizzativi, semplificare i procedimenti, migliorare la qualità dell’azione amministrativa e utilizzare in modo più efficiente le risorse pubbliche. In questo scenario, l’Intelligenza Artificiale rappresenta una risorsa strategica da governare con competenza e responsabilità”.

Il corso, della durata complessiva di 24 ore, si rivolge a dirigenti e funzionari delle Amministrazioni pubbliche (sedi territoriali) e degli Enti locali della Calabria e fornirà strumenti operativi per la reingegnerizzazione dei servizi e l’innovazione dei modelli organizzativi, con approfondimenti sul Regolamento eIDAS e sui più recenti indirizzi dell’Unione Europea in materia di identità digitale, interoperabilità e servizi pubblici digitali.

Le attività didattiche saranno curate da docenti di elevato profilo accademico degli Atenei calabresi e vedranno, inoltre, la partecipazione di un esperto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).

“Anche in questa occasione evidenzia l’On. Princi abbiamo voluto coniugare competenze accademiche, esperienza istituzionale e conoscenze operative, valorizzando le eccellenze del nostro territorio.

Chi abita le istituzioni non ha bisogno solo di aggiornamenti tecnici: ha bisogno di strumenti per leggere il cambiamento e orientarlo.

È questo aggiunge il senso del nostro investimento sul capitale umano della Calabria”.

Il Polo SNA Calabria è nato da una visione condivisa che ha coinvolto il Presidente della Regione Roberto Occhiuto, l’Europarlamentare Giusi Princi, il Deputato e Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, la Presidente della SNA Paola Severino e il Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti.

Sarà possibile iscriversi al corso dalle ore 15:00 di sabato 20 giugno alle ore 23:59 di giovedì 25 giugno 2026, tramite il link pubblicato sulla sezione dedicata al Polo SNA Calabria presente sul sito web della Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.