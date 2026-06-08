Ponte Molinella di Cariati: avviati i lavori di messa in sicurezza e adeguamento sismico

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica con grande soddisfazione l’avvio, nella giornata odierna, dei lavori di riqualificazione e adeguamento sismico del Ponte Molinella esistente, ubicato al km 301+500 della Strada Statale 106 Jonica, nel territorio comunale di Cariati (CS).

Si tratta di un intervento di straordinaria importanza per la sicurezza stradale lungo la famigerata e tristemente nota “strada della morte” in Calabria, atteso da oltre un decennio e fortemente sostenuto dalla nostra Organizzazione attraverso un lungo percorso di denuncia, sensibilizzazione e confronto istituzionale.

L’opera prevede, infatti, una serie di interventi che il nostro sodalizio ha sempre ritenuto indispensabili e non più rinviabili: la messa in sicurezza strutturale del ponte, l’adeguamento sismico dell’infrastruttura, l’eliminazione dei minirail, il rifacimento della sezione stradale e l’installazione di nuove barriere di sicurezza conformi agli standard vigenti.

L’avvio dei lavori rappresenta una risposta concreta ad una criticità storica che per troppi anni ha messo a rischio l’incolumità degli utenti della Statale 106.

Il Ponte Molinella, infatti, è stato teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali con conseguenze drammatiche.

Tra questi resta impresso nella memoria collettiva il tragico sinistro del dicembre 2003 nel quale persero la vita i giovani cariatesi Giuseppe Trento e Claudio Mazzietello, entrambi di appena 26 anni, oltre ai numerosi feriti registrati negli anni successivi.

Una vicenda dolorosa che richiama la necessità di intervenire con determinazione su tutte quelle criticità infrastrutturali che continuano a rappresentare un pericolo per chi percorre quotidianamente la Statale 106.

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” seguirà con la massima attenzione l’evoluzione del cantiere, monitorando l’esecuzione dei lavori affinché vengano realizzati nel rispetto dei più elevati standard di qualità e sicurezza e possano essere completati nel più breve tempo possibile.

Contestualmente, il nostro sodalizio esprime apprezzamento e soddisfazione per l’avvio di un intervento che rappresenta un risultato concreto e lungamente atteso.

Per tale ragione intendiamo rivolgere un sentito ringraziamento alla Struttura Territoriale di Anas S.p.A. della Calabria per aver accolto la nostra ferma e convinta richiesta di procedere con tempestività all’avvio delle opere.

Oggi non celebriamo semplicemente l’apertura di un cantiere. Oggi celebriamo un passo avanti concreto verso una Statale 106 più sicura, moderna e rispettosa della vita umana.

Una battaglia che continueremo a portare avanti con la stessa determinazione di sempre, perché ogni intervento realizzato significa meno rischi, meno incidenti e più sicurezza per i cittadini calabresi.