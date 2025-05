Ponte sullo Stretto, FdI RC: “Con l’avvio dei lavori Reggio può tornare a sperare”

Il coordinamento di Fratelli d’Italia Reggio Calabria ha commentato con favore la recente visita del Ministro Matteo Salvini in città, considerandola un segnale di attenzione da parte del Governo nazionale verso il territorio.

Secondo FdI RC, l’annuncio di un possibile avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto già dalla prossima estate riaccende la speranza in un futuro occupazionale per quei lavoratori che hanno perso il proprio impiego negli ultimi anni e per i giovani in cerca di opportunità. “Chi è rimasto qui con coraggio e amore per questa città può finalmente credere in una rinascita”, si legge nella nota. Il Ponte viene descritto come “un’opera imponente, unica al mondo”, capace di trasformare Reggio in una meta turistica di respiro internazionale, valorizzando i tesori storici, naturali ed enogastronomici del territorio.

Il coordinamento di Fratelli d’Italia RC esprime tuttavia disappunto per la manifestazione di dissenso organizzata durante la visita del Ministro. In particolare, si fa riferimento a una foto pubblicata dalla stampa locale che ritrae il sindaco accanto ai manifestanti. “Noi non pensiamo che abbia voluto partecipare alla protesta – chiarisce FdI RC – ma che si sia avvicinato per invitare alla calma”.

Nel comunicato viene inoltre criticata la decisione della CGIL di rivolgersi all’Unione Europea per chiedere uno stop all’opera per motivi ambientali, giudicata da FdI “una scelta ideologica e in contrasto con l’interesse dei lavoratori”.

Il coordinamento conclude esprimendo apprezzamento per la presenza del Ministro Salvini e auspicando una rapida apertura dei cantieri, definendo il Ponte “un’occasione storica per Reggio Calabria e per il Mezzogiorno”.