Ponte sullo Stretto, Nino Foti (Noi Moderati): “Un passo avanti per il futuro della Calabria”
“Finalmente arrivano notizie positive relative all’approvazione definitiva del progetto del Ponte sullo Stretto.
Le operazioni odierne, con l’ok al progetto definitivo da parte del CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile), un organo interministeriale a cui spetta valutare la spesa per la costruzione di grandi opere pubbliche, rappresentano un traguardo fondamentale che ci avvicina ogni giorno di più alla realizzazione di questo opera con valenza mondiale”. Queste le parole del coordinatore provinciale di Noi Moderati per Reggio Calabria, On. Nino Foti.
“Il Ponte prosegue Foti non è semplicemente una grande opera ingegneristica. È il simbolo di un riscatto per la nostra terra, una potente iniezione di fiducia nel futuro della Calabria.
Questa infrastruttura porterà benefici concreti come posti di lavoro con migliaia di nuove opportunità lavorative dirette e indirette per i nostri giovani e le nostre famiglie.
Sara anche volano per il turismo, il commercio e l’industria, rendendo il nostro territorio più competitivo e attrattivo. Infine inciderà’ positivamente sulla mobilità con la Sicilia, un ulteriore spinta di crescita per le due regioni”.
“Questo progetto conclude l’On. Foti dimostra che il governo nazionale ha a cuore le sorti del Mezzogiorno e crede nelle sue potenzialità.
Noi Moderati continuera’ a seguire da vicino ogni fase dei lavori, pronti a sostenere con forza un’opera che cambierà per sempre il volto della nostra amata Calabria”.